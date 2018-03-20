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雲林獲前瞻補助 整治溪流大排

發稿時間：2018/03/20 14:49

最新更新：2018/03/20 14:49

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（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）雲林縣政府今天說，獲得水利署補助防洪綜合治理經費新台幣13.3億多元，推動舊虎尾溪、施厝寮大排及新建北港滯洪池抽水站等24項工程，預計今年6月完成設計招標後逐步執行。

雲林縣政府發布新聞稿，縣長李進勇指出，部分區域地表高程低於大潮平均潮位，老舊堤岸區段淹水風險高，影響附近居民生活環境，積極向中央爭取補助水利設施改善。

李進勇表示，雲林縣政府獲得舊虎尾溪元長鄉段、大埤鄉後溝子大排、麥寮鄉施厝寮大排、二崙鄉八角亭大排、大義崙排水等10多處排水系統護岸改善、新建北港滯洪池抽水站及口湖謝厝寮抽水站等共24項工程核定補助，整治完成後將終結北港、水林、口湖等地低窪地區及人口密集區的水患威脅。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，「前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及區域排水挺改善工程—第一批次防洪綜合治理工程工作計畫」，涵蓋元長、大埤、二崙、東勢、口湖、北港、四湖、西螺、崙背等鄉鎮多條大排整治、橋梁改建、抽水站興設等工程。

許宏博說，24項工程將陸續推動，預計今年6月完成設計招標、明年9月完成用地取得、明年11月完成工程發包、109年年底全數完工，以改善整體治水效益。（編輯：梁君棣）1070320

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