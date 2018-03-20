潭子搖滾馬鈴薯 田中野餐聽音樂會啖薯條

（中央社記者趙麗妍台中20日電）推廣在地馬鈴薯，讓民眾認識在地農業，台中市潭陽社區總體營造協會24及25日將辦「潭子搖滾馬鈴薯」活動，邀民眾到馬鈴薯田中野餐、聽演唱會，大啖薯條，當顆「沙發馬鈴薯」。



「潭子搖滾馬鈴薯」活動記會者今天登場，台中市長林佳龍、立委洪慈庸、行政院農業委員會副主委陳吉仲等人出席，花博吉祥物石虎家族中的虎爸也到場助陣。



林佳龍表示，市府推動「一區一特產」，潭子以馬鈴薯做為農業特產非常適合，透過食農教育讓小孩知道，其實馬鈴薯是長在土裡的。他笑說，未來或許可舉辦馬鈴薯大媽選拔活動。



洪慈庸指出，「潭子搖滾馬鈴薯」從農村再生與鄉土文化的角度出發，結合音樂、手作、靜態展覽及產銷講座，民眾帶著野餐墊一起坐在馬鈴薯田欣賞音樂會，當顆「沙發馬鈴薯」，還可一邊吃薯條，她直呼「真的很紓壓」。



陳吉仲指出，潭子除有加工出口區外，還有近1400公頃的農業面積，透過農村再造活動，帶動地方經濟活絡，農委會相當支持。



潭陽社區總體營造協會理事長張明欽指出，潭子地區的馬鈴薯年產量可達4200公噸，是全台第五大，今年與馬鈴薯農友合作，舉辦首屆的「潭子搖滾馬鈴薯」活動，盼推廣在地農產。



「潭子搖滾馬鈴薯」活動規劃銷售講座、農產推廣市集、親子教育DIY以及在地樂團演出，鼓勵民眾帶著野餐墊在馬鈴薯田席地而坐，吃薯條欣賞演出，活動免費，還可將親手挖的馬鈴薯帶回家。（編輯：卞金峰）1070320