6都舉債額度 林佳龍：不應差太多

對於6都舉債額度改革的問題，台中市長林佳龍（前中）20日表示，目前仍是台北市分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎建設待興建，有必要重新檢討舉債額度問題。中央社記者郝雪卿攝 107年3月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）對於6都舉債額度的改革問題，台中市長林佳龍今天表示，目前仍是台北市分配最多，各都之間不應差太多，有必要重新檢討舉債額度問題。



由於台中市財政局希望建議中央修改公債法，降低台北市舉債額度，分配給其他5都，提高台中等新升格直轄市的舉債額度，引發台北市長柯文哲認為不公平。



林佳龍受訪表示，這是一個制度的改革，6都當然希望各自的舉債額度比較接近，目前台北市還是分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎建設等待興建，例如捷運就是，因此有必要重新檢討舉債額度問題，不但可讓台中真正符合升格後的建設需要，也讓台灣能建立更公平、能均衡發展的制度，而這也是社會所期待。



至於是否會跟總統蔡英文或行政院長賴清德建議修法？林佳龍說，這是市府財政局長林顯傾的建議，市府會適時轉達府院長官，讓負責的部會參考。



林佳龍強調，市府秉持創造性財政理念，提升預算效益，不能一味追求市府存款的增加，而是適當使用及投資，才能為市民帶來幸福、促進城市發展，並形成良性循環，創造效益。（編輯：李錫璋）1070320