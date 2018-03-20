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6都舉債額度 林佳龍：不應差太多

發稿時間：2018/03/20 17:28

最新更新：2018/03/20 18:50

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對於6都舉債額度改革的問題，台中市長林佳龍（前中）20日表示，目前仍是台北市分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎建設待興建，有必要重新檢討舉債額度問題。中央社記者郝雪卿攝　107年3月20日對於6都舉債額度改革的問題，台中市長林佳龍（前中）20日表示，目前仍是台北市分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎建設待興建，有必要重新檢討舉債額度問題。中央社記者郝雪卿攝　107年3月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）對於6都舉債額度的改革問題，台中市長林佳龍今天表示，目前仍是台北市分配最多，各都之間不應差太多，有必要重新檢討舉債額度問題。

由於台中市財政局希望建議中央修改公債法，降低台北市舉債額度，分配給其他5都，提高台中等新升格直轄市的舉債額度，引發台北市長柯文哲認為不公平。

林佳龍受訪表示，這是一個制度的改革，6都當然希望各自的舉債額度比較接近，目前台北市還是分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎建設等待興建，例如捷運就是，因此有必要重新檢討舉債額度問題，不但可讓台中真正符合升格後的建設需要，也讓台灣能建立更公平、能均衡發展的制度，而這也是社會所期待。

至於是否會跟總統蔡英文或行政院長賴清德建議修法？林佳龍說，這是市府財政局長林顯傾的建議，市府會適時轉達府院長官，讓負責的部會參考。

林佳龍強調，市府秉持創造性財政理念，提升預算效益，不能一味追求市府存款的增加，而是適當使用及投資，才能為市民帶來幸福、促進城市發展，並形成良性循環，創造效益。（編輯：李錫璋）1070320

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