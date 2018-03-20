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為愛飛越重洋 荷蘭藝術家台南生根

發稿時間：2018/03/20 17:33

最新更新：2018/03/20 17:33

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）來自荷蘭的藝術家楊文智（Pascal van der Graaf）與來自台南的太太楊雅雯相戀後，選擇為愛飛越重洋，到台南開設藝術工坊。他說，想用專業來分享藝術價值給這裡的人們。

楊文智與楊雅雯一開始透過網路結緣。畢業於北京大學中文系的楊雅雯，當時是在澳門科技大學擔任助理教授。兩人經由視訊、郵件往來分享彼此的人生觀、價值觀，進而相戀並決定共度一生。楊文智也選擇為愛飛越重洋，與楊雅雯一起回到台南市新營區定居。

於2007年獲荷蘭皇家藝術獎楊文智，曾舉辦過數十場畫展，還有摺紙專長。原本平凡無奇的紙，在他手上短短幾分鐘，就可以變出各種飛鳥游魚。除此之外，他原本在荷蘭長期擔任法律顧問，義務為暴力受害者提供法律與心理諮商服務。

楊文智說，到台灣的這一年時間，深深感受到台灣人的友善、敦厚。夏天豐富可口的水果更是一絕，很快就適應這裡的生活了。他想用自己的專業，來和這塊土地上的人們分享藝術價值。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳泗村今天受訪表示，他已前往拜訪楊文智一家人，解說歸化流程及取得永久居留資格要件。希望能延攬優秀藝術人才深耕台灣，厚植文化的深度與廣度。（編輯：張銘坤）1070320

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