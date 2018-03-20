進老戲院看電影 苗市另類兒童節贈禮

苗栗市公所今年兒童節試辦招待3所國小學童到縣內碩果僅存的老戲院看電影，20日首場次放映「老師你會不會回來」，透過影片傳遞正能量，也為傳統影院注入活力。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗市公所今年兒童節試辦招待3所國小學童到縣內碩果僅存的老戲院看電影，透過鼓舞人心影片，傳遞正能量，同時提升電影欣賞風氣，為傳統影院注入活力。



苗栗市公所舉辦「歡慶兒童節 電影好有趣」活動，首次包場招待國興戲院周邊的大同、僑育、新英3所國小學童看電影，按照學童年級分4場放映，嘉惠1053名學童，今天首場放映真人真事改編的「老師你會不會回來」，劇情描述南投縣中寮鄉的教師王政忠因921震災，致力留在偏鄉翻轉教育，在場五、六年級學生看得入神。



苗栗市國興戲院約有70年歷史，今年3月，頭份市東聲戲院熄燈結束營業後，它成為縣內碩果僅存的傳統影院，業者指出，科技通路發達加上盜版問題、現代化影城興起，經營環境大不如前，目前勉強維持損益平衡。



苗栗市長邱炳坤表示，許多家長忙於工作，鮮少帶孩子上電影院看電影，有的甚至從來沒去過電影院，為了讓學童有機會接觸不同文化、開拓視野，特別規劃試辦包場看電影活動，除引導孩子思考影片傳達的理念、鼓舞人心之外，也以行動支持老戲院。



苗栗市公所指出，接下來3場將於21、30、31日辦理，選定放映以親情、友情為主軸的卡通影片「樂高旋風忍者電影」。



苗栗市公所民政課長劉秀香說，今年首次辦理，先以國興戲院周邊3所學校進行試辦，未來希望有在地企業響應，挹注資源協助克服經費及交通問題，就可擴大到苗栗市其他國小，讓更多學童享受不一樣的兒童節贈禮。（編輯：劉政權）1070320



