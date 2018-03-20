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深澳電廠案 宜蘭藍綠縣長參選人各有意見

發稿時間：2018/03/20 19:15

最新更新：2018/03/20 19:54

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）深澳燃煤電廠環評通過，屆時恐衝擊宜蘭空氣品質。民進黨提名的宜蘭縣長參選人立委陳歐珀今天說，現在電廠有太多疑慮，他「目前」不能接受，但也絕對不能危害縣民健康。

至於將代表國民黨參選宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙說，她將發動聯署，阻止深澳燃煤電廠的開發。

深澳燃煤電廠環評通過。新北市委託空污模擬，結果宜蘭污染量最高，影響最大。

陳歐珀今天受訪時認為，深澳燃煤電廠的整體開發，屬於國家能源政策的重要環節，此事攸關「北部民眾呼吸權」與「國家備用發電率」。

「這不是反對或贊成」陳歐珀受訪時語帶保留說，現在深澳電廠有太多疑慮，尤其是對宜蘭空氣影響的部分，目前台電所做的報告與新北市委託學者所做的報告，兩者差異甚大，這些宜蘭縣民都不能接受，自己「目前」也不能接受。

他也強調，雖專業問題應該要回歸專業解決，但自己會選擇與宜蘭縣民站在一起，只要對宜蘭的環保、對縣民的呼吸與健康權利有疑慮，就不能接受。

至於在藍營意見方面，林姿妙陣營近日已在縣內各地架起看板，宣布將發動「萬人連署」活動，邀請縣民一起站出來，阻止深澳燃煤電廠的開發。

「不要用肺發電！」林姿妙強調，燃煤發電已經是全世界都要淘汰的趨勢，台灣卻要重起爐灶。蘭陽平原如同畚箕，一旦污染隨風飄來，就很難再排出。為了宜蘭人的健康，她一定會反對到底，也請縣民站出來連署，共同捍衛這塊乾淨的土地。

媒體問到，若當下要拒絕燃煤發電，在2025年非核家園之前，該如何解決電力缺口問題？林姿妙表示，那應該由中央提出相關政策因應。（編輯：李錫璋）1070320

（中央社製圖）（中央社製圖）
（中央社製圖）（中央社製圖）
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