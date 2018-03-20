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震災善款助產業 石材業無意跟災民搶資源

發稿時間：2018/03/20 19:38

最新更新：2018/03/20 19:38

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮震災善款監督委員會擬編列捐款中的8億元，作為花蓮觀光與石材業災損貸款的利息補貼，近日引發爭議，石材業者今天表示，感謝政府心意，但非外界所稱直接入業者口袋，更無意跟災民搶資源。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫表示，公會會員數有120多家，受地震災損的有250多家，影響上萬個家庭；地震傾倒破裂的石材板總計有100萬平方公尺，這個數字的概念是，一棟101大樓的樓地樓面積是37萬多平方公尺，等於可以鋪蓋3棟101大樓。

三代經營、在光華工業區的石材業者黃暉紘受訪說，花蓮業者一夜損失超過20億元，縣府計劃4億元給予石材業紓困，分2年補貼200多家業者，實質幫助不大，但心意感受大過實質，也不是要跟災民搶資源。

黃暉紘說，花蓮石材從業人員約有1萬5000人，傳出不少家業者受此次打擊萌生關廠念頭，若真如此將有數千人失去工作，恐成為社會問題。

另一家在美崙工業區、員工約20人的石材工廠負責人郭航辰指出，慶幸地震發生在深夜，沒有員工發生意外、人命傷亡。工廠停擺到恢復生產花了三週；損壞的石材金額約1000萬到1500萬元。同業多是3000萬、4000萬，超過500萬元損失的超過50幾家。

郭航辰說，政府給予紓困貸款，目前還在開會協調，往來銀行也因無法源依據，尚未給予相關紓困，對於外界的污名化，感到非常無奈。（編輯：陳清芳）1070320

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