日月潭停車場植樹 遊客更貼近保安林

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）位於日月潭風景保安林的水秀停車場因附近竹叢開花老化，造成停車場局部下陷，日月潭管理處、南投林管處今天種下青楓及山櫻花，盼恢復風景保安林功能，並使民眾更貼近。



日月潭向山遊客中心對面的水秀停車場因四周竹叢陸續開花老化，造成停車場局部小面積下陷，林務局南投林區管理處與交通部觀光局日月潭國家風景區管理處攜手，今天種植變葉樹種青楓、誘鳥植物山櫻花共30株，盼恢復風景保安林功能及增添日月潭湖畔景色。



日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢說，響應今年國際森林日主題「森林與永續城市」，與南投林管處規劃日月潭植樹，盼藉造林使遊客更親近大自然景觀及享受日月潭綠色生態，並推廣森林價值與環境永續理念，同時贈送苗木給民眾為改善地球氣候盡一份心力。



南投林管處祕書王怡靖說，保安林基於社會公益及特定對象的保全目的而劃設，今天在0.1公頃土地種下青楓及山櫻花兩種原生景觀樹種，希望發揮國土保安、水源涵養、營造動植物生態棲地功能，還可讓民眾更貼近保安林，增加風景保安林多元價值。



現場贈送臭氧吸收力較大的水黃皮、滯塵力強的金露花、可淨化甲醛的朱槿共2000株苗木給民眾，吸引不少人特地停車領取。王怡靖說，健康樹木可提供新鮮氧氣，還可攔阻吸附空氣落塵及有害物質，記得定期澆水、除草及防治病蟲害，使苗木發揮最佳效用。



根據南投林管處資料，第1613號風景保安林面積約675公頃，位於日月潭周邊，分布海拔750到1300公尺，林相為闊葉林及竹林，劃設目的維護日月潭風景特定區優良景緻及涵養水源、防止土砂流入淤積日月潭，今天透過植樹贈苗讓民眾認識風景保安林重要性。（編輯：管中維）1070321