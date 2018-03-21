/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 春分地震洛夫李敖
>rss

桃園大園中壢22日停水9小時 2600戶受影響

發稿時間：2018/03/21 15:22

最新更新：2018/03/21 15:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）自來水公司第二區管理處將從明天晚間9時起，辦理「高鐵區水壓水量監控設備增設」，桃園市大園與中壢地區約2600戶家庭將停水9小時，為降低停水影響，提醒民眾預先儲水備用。

台灣自來水公司第二區管理處副處長葉雲亮今天受訪表示，水公司為進行「高鐵區水壓水量監控設備增設」工程，將從明天晚間9時起停水9小時，直到23日清晨6時才恢復供水，籲請民眾預先儲水備用。

葉雲亮表示，停水區域包括中壢區的領航南路一至四段、領航北路一至四段、洽溪路、公園路一至二段、新生路三至四段、民權路三至四段、高鐵南路一至二段、高鐵北路一至二段、致祥一至三街、青峰路一至二段、青埔路一至二段、青埔一至十街、青商路、青松街、青心路、青昇路、青昇一至二街、青溪路一至二段。

另外包括高鐵站前西路一至二段、永春路、永發路、永平路、永興路、永能路、大豐一至四街、大成路一至二段、大智路、大安街、大仁路、大勇路、大華一至二街、皇家一至七街、春德路、華泰名品城大道、致祥一至三街、致善路一至二段、致成路、致維路、致遠路、致遠一至二路、文平路、文康路、文興路、文智路、文安街、文昌路、文發路、文德路、文明街。

大園區則有五權里、埔心里、橫峰里、中正東路一至三段、中山南路一至二段、五青路等處受影響。停水總戶數約2600戶。水公司也表示，工程完工後將可更有效率監控高鐵區的水壓水量，不過如遭逢大雨工程將順延。

葉雲亮呼籲停水期間記得關閉抽水機電源，以免造成馬達損壞，並預先於停水前6小時完成儲水，避免在停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

水公司表示，民眾在恢復供水後如果仍無水可用，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。（編輯：管中維）1070321

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP