豬糞尿變黑金 作為沼液沼渣肥分創三贏

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市環保局推動豬糞尿等作為沼液沼渣肥分再利用計畫，可減少廢水排放量及少繳水污費和資源再利用，達到畜牧戶、農民、環保都受惠三贏的目的，讓沼液沼渣變黑金。



高雄市環保局土壤及水污染防治科長鄭嵐今天說，沼液沼渣肥分其實主要成分就是豬糞和豬尿，目前採取現地處理方式，由養豬畜牧場先於現場厭氧化後再利用。



依行政院環境保護署規定，取得核准的沼液沼渣肥分再利用計畫後，即可排入農田當作肥料，高雄市至去年底共有15座畜牧場取得澆灌許可，澆灌總量每年2.67萬公噸，共施灌23.5公頃農地。



這15座畜牧場先將豬糞和豬尿等先進行厭氧化處理，待熟成為沼液沼渣肥分後再澆灌排入附近農田當作肥料。鄭嵐統計每年澆灌總量2.67萬公噸，對於生化需氧量（BOD）的污染削減量，每年削減約15萬695公斤，並減少污染物排入河川。



為減少廢水排放量和少繳水污費，以及擴大製成沼液沼渣供作農地肥分，同時克服沼液沼渣離場澆灌情形，高雄市環保局規劃購置8公噸以上載運沼液沼渣的槽車、施灌機具及農地貯存槽，協助其他有意願使用沼液沼渣作為農田肥分農戶，達到畜牧戶、農民、環保三贏局面。



高雄市環保局長蔡孟裕也表示，為鼓勵更多畜牧業者加入沼液沼渣作為農地肥分使用的行列，除配合環保署簡化程序審查，並向台糖公司爭取提供更多的農地澆灌使用，也會提供沼液沼渣的集運及貯存槽、施肥處理機補助等。



使用沼液沼渣作為農地肥分後，高雄市環保局也與農業局及產銷班合作，提供每年定期的土壤及地下水檢測，擴大沼液沼渣肥分的使用管道。（編輯：李錫璋）1070321