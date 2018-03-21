結合花博生活體驗 中市兒童節活動開跑

（中央社記者郝雪卿台中21日電）兒童節即將到來，台中市兒童節慶祝活動結合花博生活體驗，從4月1日起開跑，台中市副市長林依瑩今天指出，盼能透過多元的活動擁有特別的體驗，讓小朋友有個難忘的兒童節。



台中市政府今年以「花young童年 活力無限」為主題，4月1日至30日提供台中轄內多處免費或優惠的休閒遊樂場所、自然生態場域、動手做體驗活動，讓家長帶兒童一起出遊體驗。



台中市教育局今天在市府舉辦記者會，為兒童節系列活動揭開序幕，除結合花博生活體驗外，也補助偏鄉學生到科博館、國美館、歌劇院等景點參加生活體驗營，並擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華。



林依瑩表示，去年市府為兒童節舉辦的生活體驗活動受到熱烈迴響，今年教育局結合新聞局、文化局、社會局、觀光旅遊局、經濟發展局等局處，跨局處規劃一系列好玩又有意義的活動，並結合44家優良廠商，將花博GNP精神發揮得淋漓盡致，讓大台中充滿快樂的兒童節歡慶氣氛。



林依瑩指出，今年也擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，期待透過典範表揚讓孩子有更好的學習，也讓孩子除了課業學習外，能透過多元的兒童節系列活動擁有特別的體驗，培養孩子獨立自主，達到品格素養的成長。



教育局長彭富源表示，活動期間內，全市各國小都會舉辦模範兒童及健康兒童選拔，並於29日在港區藝術中心擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，在現場設置好玩關卡，讓學生發揮創意玩科學、享受兒童節。（編輯：李錫璋）1070321