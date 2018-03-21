從夜市到旗艦餐廳 張志民想要不一樣人生

在台中市黃昏市場以鵝肉及日式料理起家的張志民進軍台中一級餐飲戰區打造旗艦餐廳，餐廳牆上有日本「七福神」浮世繪，其中一幅就是以他太太為本。中央社記者郝雪卿攝 107年3月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）「我想要不一樣的人生！」在台中市黃昏市場以鵝肉及日式料理起家的張志民，小小夜市攤子聲名遠播，連鎮瀾宮董事長顏清標也是座上客，如今他進軍一級餐飲戰區打造旗艦餐廳。



張志民從學徒起家，原本在台北市學湘菜料理，退伍後到大餐廳當廚師，接觸到各國料理，希望自行出來創業，民國84年時因緣際會到北屯區的黃昏市場開熟食攤賣鵝肉及烤魚，每天下午3時營業到6時，因為受到歡迎，賣的料理也愈來愈多樣，營業額也蒸蒸日上。



張志民表示，8年前因為遇到瓶頸，他亟思突破，開始改做站式日本料理，店裡提供3個位置，剛開始大家不習慣站著吃生魚片，生意慘淡，一個月後才逐漸轉機，後來再轉型做無菜單料理，雖然隱身在黃昏市場裡的攤子，不只本地客，還有從台灣各地、甚至海外慕名前來嚐鮮的客人，成為黃昏市場裡的人氣店。



雖然是在黃昏市場的攤店，張志民旗下擁有40多名廚師，為了讓自己的廚師有更多的學習機會，而不只是在市場中做廚師，加上攤店要配合黃昏市場的營業時間，只能營業到晚上7時，他決定進軍台中市一級餐飲戰區公益商圈，並耗費4年時間打造200坪的旗艦餐廳，餐廳牆壁上掛著日本「七福神」浮世繪，其中一幅就是以他太太為本。



「我想要有不一樣的人生！」張志民說，40歲以前他嗜酒如命，每天與酒友喝到醉茫茫，酒後斷片常亂發脾氣，讓太太傷心不已，白天醒來，常跪求太太原諒，也讓家庭關係不好，兒女都不想與他親近，直到一次痛風發作，診所老醫師警告他以後可能要面臨洗腎命運，他決定痛下決心戒酒，如今他51歲了，早已遠離菸酒。



台中市有不少名人都是張志民的熟客，像是顏清標之前就常光顧張志民的攤子，張志民的旗艦餐廳將於24日正式開幕，還在試營運期間，顏清標就先來嚐鮮，對張志民的手藝讚不絕口。24日開幕當天將推出相當20人份的相撲丼飯，歡迎大家一起來分食品嚐。（編輯：劉政權）1070321



