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體貼穆斯林學生 育達科大營造友善校園

發稿時間：2018/03/21 19:01

最新更新：2018/03/21 19:01

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）育達科技大學這學期招收33名印尼籍穆斯林學生，為兼顧他們信仰所需，貼心設立專屬祈禱室及友善廚房，積極營造友善環境，令遠來求學的學生倍感窩心。

育達科技大學配合新南向政策，經教育部核定招生2班80名學生，首批招進越南生38人、印尼生33人，為營造外籍生友善讀書環境，特別在學生宿舍設立「穆斯林祈禱室」，並在學生餐廳設置「穆斯林友善廚房」，滿足生活信仰所需。

校方指出，穆斯林的飲食、朝拜有一定禁忌與規範，除了不能使用豬油或酒烹調，肉類也必須經由特殊宰殺方式才可食用，另外，每天要做5次祈禱，若找不到清真餐廳及祈禱室，對穆斯林學生在台生活十分不便。

校內男女宿舍新設立的禱告室寬敞明亮、通風良好，同時備妥禮拜毯、麥加指標；友善廚房採獨立烹飪、餐具及供餐作業，提供無豬肉料理。

印尼學生娜比拉表示，每天5次的祈禱對於穆斯林是非常重要的儀式，校方貼心設置友善環境，讓遠道而來的同學感覺受到尊重、有家的感覺，精神也有寄託。

育達科大校長黃榮鵬指出，全世界穆斯林人口已逾16億人，在台工作和留學的穆斯林逾30萬人，學校重視多元文化需求，希望讓同學兼顧信仰所需，學習無後顧之憂，未來校內休閒管理系將整合台灣旅遊資訊，標示指引清真友善場域，更計畫推出電商平台，與清真商店合作販售清真用品，打造對穆斯林更友善的生活環境。（編輯：黃于）1070321

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