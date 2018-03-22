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大學生快來報名藝鳴金揚 助打造金門風

發稿時間：2018/03/22 10:45

最新更新：2018/03/22 11:50

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金門縣文化局主辦的2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」今年進入第2屆，現正徵件中。圖為首屆得獎作品「金門金狀元桶餅包裝設計」。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日金門縣文化局主辦的2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」今年進入第2屆，現正徵件中。圖為首屆得獎作品「金門金狀元桶餅包裝設計」。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣文化局主辦的2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，現徵件中。文化局歡迎台澎金馬大專院校在學學生組隊報名參加，補助總金額新台幣250萬元。4月9日截止報名。

文化局曾在前2年舉辦「金門浯島吉祥物設計大賽」和「金門縣吉祥物暨文創商品規劃設計案」，藉由徵選比賽規劃出金門縣吉祥物原型，打造「金門風」品牌標誌。

文化局長呂坤和表示，文化局在這個基礎下去年接續舉辦「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，邀請全國大專院校師生，以金門的文化意象與特色為發想提案設計，由文化局補助經費，鼓勵設計團隊參與國際競賽，將金門推向世界舞台。

文化局藝文推廣科科長周祥敏說，2017年「藝鳴金揚」參賽作品主題包羅萬象，將金門特有文化透過不同角度詮釋，設計出顛覆傳統的產品包裝或視覺意象。報名國內外設計競賽共57次，有3件作品獲得國內外設計競賽獎項。

周祥敏說，今年「藝鳴金揚」一樣分4階段進行。第一階段企劃提案到4月9日止，將選出20件作品各補助5萬元，並繼續角逐第2階段設計競圖階段，進行規劃設計，以及第3階段參加國際與國內設計競賽，讓世界認識金門，讓金門走向世界。

參賽簡章已公布，文化局最近邀請大專院校代表參加公開說明會，第一階段徵件正式啟動。文化局指出，專題設計的企劃案必須以展現金門文化意象或在地特色產業等專屬於金門的內容元素進行規劃設計，形象規劃、包裝設計、插畫、書籍裝幀、產品設計、多媒體設計與工藝設計等都可。

每件作品團隊成員人數不限，成員必須是台灣、澎湖、金門、馬祖大專校院在學學生，必須設置中華民國國籍組長為聯絡人並安排指導教授。

文化局表示，參賽者須在4月9日前將第一階段企劃提案資料寄送到「台中市霧峰區柳豐路500號A412─金門設計問鼎計畫收」。（編輯：李錫璋）1070322

金門縣文化局22日表示，2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，現正徵件中，歡迎台澎金馬大專院校在學學生組隊報名參加。圖為承辦單位邀大專院校代表舉辦說明會。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日金門縣文化局22日表示，2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，現正徵件中，歡迎台澎金馬大專院校在學學生組隊報名參加。圖為承辦單位邀大專院校代表舉辦說明會。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日
2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」現正徵件中。樹德科技大學師生設計的「金門金狀元桶餅包裝設計」去年獲獎，並參加國際紅點傳達設計獎，拿下紅點獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日2018「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」現正徵件中。樹德科技大學師生設計的「金門金狀元桶餅包裝設計」去年獲獎，並參加國際紅點傳達設計獎，拿下紅點獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日
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