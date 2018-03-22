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大船進不了港橡皮艇接駁 遊客:像諾曼第登陸

發稿時間：2018/03/22 11:18

最新更新：2018/03/22 11:37

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4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」郵輪22日造訪台東，不過因船身長度和水深不足問題，無法進入富岡港，改以橡皮艇接駁上岸。中央社記者盧太城台東攝 107年3月22日4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」郵輪22日造訪台東，不過因船身長度和水深不足問題，無法進入富岡港，改以橡皮艇接駁上岸。中央社記者盧太城台東攝 107年3月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）英國「卡莉多麗號」郵輪今天造訪台東，不過因船身長度和水深不足問題，無法進入富岡港，改以橡皮艇接駁上岸，遊客自娛說「好像諾曼第登陸」。

今天清晨，4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」，停泊在台東富岡港嘴外海面上，95名遊客陸續以橡皮艇方式接駁上岸，台東鄉親歌舞迎接，這也是首次有國際郵輪到台東。

台東縣政府交通及觀光發展處安排遊客前往東海岸景點，包括水往上流、東河、都歷、成功三仙台等景點，中午於台東市用餐後參觀台灣史前文化博物館，下午4時返回郵輪。

遊客雖然很辛苦搭乘橡皮艇上岸，大家還是很開心，豎起大拇指說「很像諾曼第登陸」。

交觀處長江慧卿表示，這次為了籌備迎接首次外國郵輪靠泊台東，會同航港局及相關單位就郵輪旅客進港動線、港口環境整潔、乘車交通動線等均細心妥善安排，希望帶給國外旅客舒適的旅遊感受，更是縣政府推動海洋觀光的努力。（編輯：管中維）1070322

4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」郵輪22日造訪台東，停泊在台東富岡港嘴外海面上，95名遊客陸續以橡皮艇方式接駁上岸。遊客自娛說「好像諾曼第登陸」。中央社記者盧太城台東攝 107年3月22日4200噸、長90.6公尺的「卡莉多麗號」郵輪22日造訪台東，停泊在台東富岡港嘴外海面上，95名遊客陸續以橡皮艇方式接駁上岸。遊客自娛說「好像諾曼第登陸」。中央社記者盧太城台東攝 107年3月22日
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