助花蓮地震災民 補助生活金及醫療支出

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）協助0206花蓮地震災民因應生活所需及醫療支出，花蓮縣政府提供「生活扶助金」、「醫療補助」及「口腔重建補助」，為期2年的生活扶助金每戶每月可領取新台幣1萬元，近期一次撥付。



花蓮縣政府發布新聞稿表示，「生活扶助金」補助對象為0206地震中雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿3棟倒塌戶的實際房屋所有權人、實際居住者及經縣府判定為紅單戶且後續不得居住者。



申請人應攜帶身分證件、郵局存摺簿影本及房屋所有權印鑑，至縣府大禮堂現場受理。



另「口腔重建補助」補助對象為0206地震中3棟倒塌戶的實際居住者及拆除的紅單戶中有口腔重建需求者，每人最高補助新台幣4萬元，受災戶攜帶證明及身分證向縣府社會處提出，經確認即可前往簽約的牙醫診所就診。



此外提供因地震受傷的民眾「醫療補助」。民眾如有至健保特約醫療院所就醫，包含門診、回診、急診及住院治療等，或經醫生診斷有其他醫療及照顧用品需求，應於就醫後或出院後6個月內填具申請書，並檢具相關證明書等文件，向縣府社會處提出申請。



至於看護費用，則需經醫療院所評估住院治療期間確有專人照顧需求，並聘用具備照顧服務員資格者才可申請。另照顧服務員若與申請人無三親等內親屬關係，補助金額為每人每日最高補助2200元看護費用，按實支金額補助；若為三親等內親屬關係者，每人每日看護費用最高補助1200元。



針對「生活扶助金」、「醫療補助」及「口腔重建補助」等項目，如有疑慮，請電話洽詢花蓮縣政府社會處。（編輯：李錫璋）1070322