柯文哲：努力輔導私幼轉型非營利

台北市長柯文哲（右）22日上午出席信中非營利幼兒園揭牌記者會，他表示，非營利較彈性、多元，將努力輔導私幼轉型。中央社記者梁珮綺攝 107年3月22日

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市信中非營利幼兒園今天揭牌，達成12行政區「區區有非營」目標。台北市長柯文哲今天表示，非營利較彈性、多元，將努力輔導私幼轉型。



信中非營利幼兒園設在信義國中內，由福智文教基金會承辦。柯文哲今天上午出席信中非營利幼兒園揭牌記者會，與幼兒園小朋友互動、做披薩，現場笑聲不斷。



他致詞表示，台北市私立幼兒園有1萬多名空額，代表價格決定一切，假設家長相當有錢，要讓孩子到一個月收費新台幣30萬元的幼兒園，那沒話說，但那並非多數。



柯文哲說，公幼下午4時就放學，還有寒暑假，對家長來說也是一大煩惱，非營利較彈性，可課後留園，寒暑假也可上課。他表示，非營利由法人經營，形式也較多元，「我有印象福智文教基金會是吃素的，吃素也是一種多元，家長可以接受再來」。



柯文哲說，將致力推動台北市幼兒園達到4比3比3目標，4是公幼、3各是非營利跟私幼，其中，非營利由公益法人承辦，有理念、有志工，提供給幼教老師的環境與薪資看起來比較好，甚至帳看起來比較可靠。



截至106學年度，台北市共有23家非營利幼兒園、2949名；107學年度將再增10園、1270名。意即107學年度將有33園、4219名。



教育局資料顯示，目前公幼每月收費4797元、非營利每月平均8500元、私幼每月平均1萬3602元。（編輯：方沛清）1070322





台北市長柯文哲（左）22日上午出席信中非營利幼兒園揭牌記者會，與幼兒園小朋友互動，現場笑聲不斷。中央社記者梁珮綺攝 107年3月22日