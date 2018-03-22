綠委促將彰化海岸濕地 列國家重要溼地

（中央社記者范正祥台北22日電）民主進步黨立委洪宗熠、陳曼麗今天在立法院召開記者會，促請政府將彰化海岸濕地認列國家重要溼地。對此，營建署和彰化縣政府代表均表樂觀其成，但強調仍須與當地居民溝通。



這場由洪宗熠、陳曼麗國會辦公室共同主辦的「彰化海岸濕地認列國家重要溼地」記者會，上午在立法院中興大樓舉行，促請中央與地方政府硬起來，盡速進行相關行政審議程序，將兼具保育與文化價值的彰化海岸濕地，納入國家重要濕地。



洪宗熠呼籲，中央與地方攜手，盡速認列彰化海岸濕地為國家重要濕地；加強宣導，解除濕地所在居民的疑慮；推廣濕地保育環境教育，強化愛護家園的意識。



陳曼麗表示，森林是地球的「肺」，溼地是地球的「腎」，濕地扮演重要功能，備受國際環保人士重視。另外，現今世界上很多溼地為社區帶來觀光價值，譬如香港的米埔溼地和濕地公園，濕地明智利用可為地方帶來永續發展的機會。



包括內政部營建署、彰化縣政府、彰化縣環境保護聯盟、彰化縣野鳥協會都派代表到場，也有文史工作者與會。各方對於促成將彰化海岸濕地認列國家重要溼地都有共識，但中央與地方政府特別強調，在推動過程中仍然必須加強與民眾溝通。



與會的營建署副署長王榮進說，濕地是台灣重要資產，民國103年通過濕地保育法賦予法律地位以來，在各界共同努力之下，累計已有80幾個濕地列入保育。



對於將彰化海岸濕地認列國家重要溼地之議，王榮進指出，營建署對此濕地非常重視，和大家的意見是一樣的，希望能將此濕地好好保護下來。



不過，王榮進也提及，在過去幾年的推動過程中，有一些民眾擔心濕地劃設之後，會不會對生計或活動造成限制？這也是這幾年來推動過程須處理的事情。



王榮進說，當然不能因為民眾有不同意見，政府就不做了。但過程中希望不斷說明，讓民眾了解，濕地劃設之後，並不是民眾原來從事的生產就不能再進行了。濕地保育利用計畫強調「明智利用」，民眾原來從事的生產活動都可繼續進行。



此外，營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏也補充說明，不管濕地的土地是公有或私有，很重要的一件事情就是土地所有權人的意願調查必須納入分析報告處理。



與會的彰化縣政府城觀處、農業處、建設處等單位代表，對將彰化海岸濕地認列國家重要溼地，都表示樂觀其成。城觀處科長謝永宏說，劃設的事情一體兩面，居民對於管理和公告之後的疑慮存在，尊重各方多元意見，持續加強溝通。(編輯：陳永昌)1070322