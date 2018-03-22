/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed春分地震台塑化
>rss

申辦2022世界設計之都 林佳龍：形塑城市美學

發稿時間：2018/03/22 13:00

最新更新：2018/03/22 13:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市長林佳龍今天與產官學界代表一起宣布申辦2022年「世界設計之都」，並將2018年訂為設計元年，希望形塑城市美學，呈現城市靈魂，讓台中市成為舒適城市。

台中市政府今天在台灣大道市政大樓舉辦「台中市申辦2022世界設計之都」記者會，林佳龍、文化局長王志誠、都發局長王俊傑、仁寶創新設計本部副總經理陳禧冠、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等人，共同宣告申辦2022年世界設計之都。

林佳龍上午在宣示記者會中指出，為讓台中市更美、更宜居，市府宣布積極申辦2022年「世界設計之都」，並將2018年訂為設計元年，把設計導入市政策略，讓設計思考落實於城市各角落，帶動台中整體發展，有人稱他是「城市裁縫師」，申辦世界設計之都可以藉此導入施政主軸，期盼透過申辦世界設計之都，形塑出城市的美學及靈魂。

台中市申辦世界設計之都的預算曾在今年總預算中遭質疑，直到2月底台中市議會才通過，林佳龍表示，申辦設計之都預算和國民黨團爭執不休，議長林士昌也很少看到他如此堅持，大部分他都尊重少數議員的意見，但這是他對城市的夢想，所以預算非過不可。

黎淑婷表示，透過申辦2022世界設計之都，將可整合台中設計師，凝聚力量展現城市之美，並能為台中帶來無限的可能性，希望提升台中整體生活品味。

林佳龍說，市府積極把設計納入公務體系，並盤點16個局處、共102項計畫，綜整出7大設計導入市政主軸，例如推動舊城區改造、大車站計畫、柳綠川的整治、歷史建築活化再利用、水湳智慧城等。（編輯：管中維）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP