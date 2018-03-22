9年捐1.2億做公益 林宏裕獲頒宜蘭榮譽縣民

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕近9年來共捐贈新台幣1億2500萬元給宜蘭縣政府從事公益，縣府今天頒贈榮譽縣民獎狀，感謝他的善行。



現年69歲的林宏裕，在25歲時就創立電子儀器廠，白手起家，並發明「萬能尺」等，擁有超過30項以上的發明。他靠著金頭腦研發從事發明，得到專利與創業收入，讓自己的公司年年獲利不少，但他自奉甚儉，近40年來陸續捐款給社會各界，累計金額超過數億元，善盡個人對社會的責任。



在這些善款中，出身宜蘭的林宏裕成立「陽光公益慈善基金」，並從民國99年起，每年都固定捐出上千萬元給宜蘭縣政府，並指定縣府從事公益救濟、福利慈善或文化事業，他今年又持續捐出1000萬元給宜蘭。總計近9年來，他已經捐出1億2500萬元給故鄉。



宜蘭縣政府為感謝林宏裕的善行，代理縣長陳金德今天代表縣府公開頒贈第13號榮譽縣民獎狀給林宏裕。



林宏裕因身體不適，會中以文稿委託妻子發言。



林宏裕認為，他在宜蘭家鄉每年捐贈的「陽光公益慈善基金」，以「陽光」命名，就是希望能學習「普照大地、不求回報」的精神，這些善款主要用來幫助弱勢族群，但他一個人的經濟能力有限，所能做的也有限，所以希望能拋磚引玉，讓大眾共襄盛舉。



林宏裕表示，當付出努力，行善公益，不求回報，將來反而會得到更多有形或無形的報償，贏得更多的尊重，受幫助的人也會以感恩的心來回饋社會，如此一代一代傳下去，如此善性循環，將來無形中得到的收穫更多，讓自己生命更有意義、更具價值。



常有人問他「你這樣做，財產花光了用來做公益，精神上固然很值得獎勵，但現實上你要捐出很多錢，你對子孫、對祖先如何交代？」林宏裕認為，對祖先而言，光耀門楣就是他的責任，他四處做公益就可算是光耀門楣。



對子孫而言，林宏裕認為，他只要給他們良好的生活環境、良好的教育，再給他們適量的遺產，這就夠了。其他的，子孫要自行努力，在社會上做個有用的人，不要靠老爸的遺產生活，而是要靠自己打拚。



林宏裕很反對留給子孫太多遺產，因為很容易養成懶散的習慣，容易陷入花天酒地的享樂生活，甚至沾染賭與毒，這會殘害子孫一生。



「我以宜蘭人為榮！」林宏裕表示，這次受頒宜蘭榮譽縣民，是他無上的光榮，他將持續推動慈善公益、關懷弱勢、提升教育、文化，讓宜蘭更幸福、更具競爭力。（編輯：管中維）1070322