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世界水資源日辦淨灘 光田醫院推節水

發稿時間：2018/03/22 14:39

最新更新：2018/03/22 15:01

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22日是世界水資源日，光田綜合醫院動員員工參加高美濕地淨灘活動，透過環境教育，讓員工了解濕地能過濾化學有機廢棄物的功能，以保持水質乾淨，上午共清出菸蒂、塑膠杯等共98公斤垃圾。（光田醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月22日22日是世界水資源日，光田綜合醫院動員員工參加高美濕地淨灘活動，透過環境教育，讓員工了解濕地能過濾化學有機廢棄物的功能，以保持水質乾淨，上午共清出菸蒂、塑膠杯等共98公斤垃圾。（光田醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）今天是世界水資源日，光田綜合醫院動員員工參加高美濕地淨灘活動，盼啟發環保意識，院方並導入水足跡系統，瞭解院區用水狀況，透過節水措施，去年共省下10座國際泳池水量。

每年3月22日是聯合國世界水資源日，光田綜合醫院今天動員50多名各單位員工，到高美濕地認養區舉行淨灘活動，透過環境教育，讓員工了解濕地能過濾化學有機廢棄物的功能，以保持水質乾淨，上午共清出菸蒂、塑膠杯等共98公斤垃圾，交由台中市環保局處理。

此外，光田綜合醫院民國105年起在大甲院區導入「水足跡」系統，追蹤用水後發現，每名病人平均住院一天得花590公升的水，是國人日均用水量276公升的2倍以上。

光田綜合醫院行政副院長吳瑞堂受訪表示，光田與經濟部水利署合作導入「水足跡」，成為國內第一家通過驗證的醫療院所，等同接下醫療院所要節水的不可能任務，因為醫院管理與一般企業本質不同，需消耗大量能源做為醫療照護服務，節水非常不易。

光田醫院總務部主任張仁和說明，透過水足跡可清楚了解醫院用水內容後，發現沖廁清潔用水達56%比率最高，應可以回收「乾淨的水」再利用，「乾淨的水」即洗腎室、供應室、實驗室等RO逆滲透的餘水，現以管線接回再利用，去年就省下10座國際泳池水量。（編輯：管中維）1070322

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