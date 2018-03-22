臉書賣藥品已違法 北市：持續清查

（中央社記者劉建邦台北22日電）透過網路買藥要小心，台北市議員黃向羣發現近期有民眾在臉書賣肝臟用維他命、心血管疾病等藥品，要求衛生局清查。衛生局今天說，網路賣藥已違法且罰鍰高，會派員在網路清查。



民進黨籍北市議員黃向羣今天表示，有民眾或業者透過臉書（Facebook）販賣未取得中央許可證明的藥物，內容標榜具療效，還是國外醫生指定處分，經查證後卻發現是未經衛生主管單位檢驗的禁藥。



他表示，販售藥品包含肝臟用維他命、皮膚用藥、心血管疾病等多種藥物，販售者刻意透過臉書等平台販售，造成衛生單位和檢警查緝困難，且藥事法規定，經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、輸入、販賣或未經核准擅自輸入藥品都稱為禁藥，但北市衛生局半年內僅針對網路賣藥開罰300多件，都是針對散客，要求積極查緝。



台北市西藥商業同業公會監事謝淑貞說，確實有很多藥物透過網路販售，且藥品都未經過主管機關核准，民眾購買、服用後可能造成身體不適，呼籲應向主管機關核准的藥商買藥。



出席記者會的衛生局參議王明理坦言，查緝網路販售藥物在執行面確實遇到很大困難，因藥事法僅針對國內業者和民眾，對於從臉書等平台販售藥品的來源較難以查緝。



她說，去年起主動監控網路販售藥品狀況，件數達3000多件，有200多件因違反藥事法被移送檢警偵辦，且在網路販售藥品會涉及刑法和行政法，沒有取得衛生機關認證資格的業者透過網路販賣藥物，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。



王明理表示，至於臉書賣藥狀況，衛生局都會派員主動查緝留言，販售者發現後都會主動移除，已達到嚇阻效果，後續也會持續清查網路販售藥物狀況。（編輯：方沛清）1070322