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彰化離岸風電徵才 薪資視能力最高達12萬元

發稿時間：2018/03/22 16:29

最新更新：2018/03/22 16:29

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（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）上緯新能源及海鼎風電團隊24日將參加彰化縣政府辦理的就業博覽會，預計招募94個職缺人才，彰化縣長魏明谷說，通過受訓薪資新台幣5、6萬元起跳，視技術與能力最高達12萬元。

上緯新能源股份有限公司、麥格理資本、德國離岸風電廠商EnBW合作，在彰化外海投資開發海鼎風電3座風場，為落實在地化，24日將參與南郭國小就業博覽會招募人才，預計釋出94個職缺，魏明谷今天與廠商對外宣傳，歡迎在地優秀人才參與就業博覽會。

魏明谷說，這是首次有風電開發商參與彰化徵才活動，以往多與學校建教合作，這次直接招募機電科系畢業生，經錄取後到歐洲受訓半年，受訓合格聘用薪資新台幣5、6萬元起跳，視技術與能力最高可達12萬元。

上緯國際投資控股股份有限公司董事長蔡朝陽表示，海鼎風電立即需要人才，初估釋出50名職缺，其中10名希望今年第三季送到德國受訓；另一部分，上緯新能源離岸風電事業也需要17名專業人才，未來還有風場要開發，因此希望年底前儲備94名人才。

根據縣政府建設處資料，彰化外海的海鼎風電由上緯、麥格理資本、德國EnBW共同開發，民國106年與縣政府簽訂MOU，投資金額約2100億元，共有3座風場，預計裝置容量2000MW，海鼎風電開發、施工、運維期間預計僱用165名員工，基於在地化及長期運維需求，將以彰化居民為主要招募對象。（編輯：劉政權）1070322

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