揮別舊窄漏水 新建派出所讓員警好暖心

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）位於南投縣國姓鄉的北山派出所屋齡35年，老舊廳舍結構震損、漏水、辦公空間狹小，原地重建新廳舍今天剪綵啟用，空間寬敞、光線充足，還有個人寢室，員警辦公及住宿都舒適。



南投縣政府警察局埔里分局北山派出所舊有辦公廳舍為一樓加強磚造建築物，屋齡達35年，有漏水問題，且歷經九二一地震，部分結構受損，但先前礙於經費無法重建，只能修繕繼續使用，加上配合縣道147線拓寬，圍牆大幅內縮，壓迫員警辦公空間、出入不便。



經縣政府、各級民意代表支持，南投縣警察局爭取中央一般性補助款，去年3月開始興建新廳舍，經一年施工及後續人員進駐，今天正式剪綵啟用。南投縣長林明溱、縣警局長邱寬愉、國姓鄉長丘埔生、多名縣議員出席，林明溱並率邱寬愉等警官、警員虔誠焚香祈福。



林明溱說，北山派出所原辦公廳舍老舊，空間狹隘窘迫，連停車都有困難，有重建必要，新廳舍在原地重建，是一棟2層樓鋼筋混凝土建築，總樓板面積136坪，內部有執勤檯、所長辦公室、員警辦公室等空間，整體建築設計相當新穎，期許提高員警為民服務效率。



在北山派出所服務2年多的警員張元薰曾在舊廳舍值勤辦公，他說，老舊廳舍辦公室、宿舍會漏水，常是外面下大雨，裡面下小雨，且因道路拓寬導致圍牆內縮，停車空間狹小，停放警車後，洽公民眾就無法停車，現在新廳舍空間寬敞、光線充足，還有一人一間附衛浴的套房式個人寢室，住起來很舒適。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070322