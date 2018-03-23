達悟青年化身夢想戰士 吉他歌聲傳遞快樂

（中央社記者趙麗妍台中23日電）來自蘭嶼的達悟族青年柯勝傑，他的夢想是帶給別人快樂，他穿上彩繪服裝、戴上鋼鐵人頭盔化身「夢想戰士」，在高美濕地、動漫巷、中社花市自彈自唱，以音樂傳遞快樂。



「不要忘記夢想喔！」走進后里中社花市，自花田深處的彩色教堂處傳來響亮、爽朗的笑聲，37歲的柯勝傑是街頭藝人，去年初來到中社花市彈奏吉他，以音樂聲夾雜歌聲傳遞快樂給賞花的民眾。



柯勝傑表示，他夢想成為帶給別人快樂的人，鋼鐵人給人英雄架式，他戴上鋼鐵人頭盔、穿上彩繪服裝、揹起吉他，開始到處自彈自唱，有時候也會到高美濕地、動漫巷等。



個性開朗的柯勝傑說，當他到高美濕地時，一邊彈吉他唱歌，一邊欣賞夕陽，悠閒愜意；來到中社花市時，微風吹來陣陣花香，令人神清氣爽；身處動漫巷時，覺得自己彷彿融入其中，成為漫畫中的一角。



除以自彈自唱外，柯勝傑還有個特殊拍照方法，他利用拍照時的借位手法，和民眾拍出一張張幽默、有趣的照片，照片中巨大的鋼鐵人拉走花田中的人偶，照片讓人彷如置身小人國，有趣的拍照方式吸引不少人想要合影。



每當柯勝傑在中社花市彈唱時，中午時分，花市的老闆賴啟文總會為他準備一個便當，柯勝傑一邊吃著便當，一邊感受滿滿的人情味。賴啟文說，許多遊客賞花時還可聽音樂，僅以便當感謝柯勝傑為花市帶來歡樂。（編輯：管中維）1070323