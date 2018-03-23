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關鍵字： 貿易戰川普璩美鳳統一發票
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白河賞木棉花 台南千人做壽司

發稿時間：2018/03/23 10:36

最新更新：2018/03/23 11:00

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台南市白河區林初埤木棉花道每年花期都吸引大批遊客，台南市政府農業局24日將舉辦「木棉道千人長壽司」活動，推廣優質在地農產。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月23日台南市白河區林初埤木棉花道每年花期都吸引大批遊客，台南市政府農業局24日將舉辦「木棉道千人長壽司」活動，推廣優質在地農產。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府農業局將於明天在白河區林初埤木棉花道舉辦「木棉花道千人長壽司」活動，代理市長李孟諺特別在臉書發文邀請民眾前往參加，賞花還能吃到在地優質農產製成的壽司。

台南市政府農業局舉辦「2018花現台南越光米－木棉花道千人長壽司」活動將於明天上午在林初埤木棉花道登場，將安排1000人共同製作一條長達450公尺的長壽司。民眾做完壽司後，就在美麗的木棉花道品嚐台南越光米的好滋味。

李孟諺特別在臉書上發文邀請民眾前往參加。他表示，白河林初埤木棉花道，被西班牙旅遊休閒網站評選為全球15大最美花海漫步道之一，每年3月都吸引許多遊客前往賞花，成為春遊台南的重要景點。今年市府更結合農民，推廣在地優質農產品。

李孟諺表示，使用台南越光米、魚酥、牛蒡香鬆等在地食材製作長壽司，由木棉花的「紅」、海苔的「黑」與台南越光米的「白」，以及新鮮美味且長達450公尺的壽司，帶來一場視覺與味覺的華麗饗宴。

他說，到白河賞木棉、品壽司，還可順道前往附近包括白河、後壁及東山三區親近農村人文風景，一定滿載而歸。（編輯：管中維）1070323

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