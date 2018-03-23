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藝術打造新亮點 重塑屏市中央市場繁華

發稿時間：2018/03/23 11:34

最新更新：2018/03/23 12:26

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建於民國46年的屏東市中央市場，雖位於屏東市中心，卻逐漸沒落，屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪等藝術介入方式，希望再造市場風華。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月23日建於民國46年的屏東市中央市場，雖位於屏東市中心，卻逐漸沒落，屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪等藝術介入方式，希望再造市場風華。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）建於民國46年的屏東市中央市場，雖位於屏東市中心，但卻逐漸沒落，屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪、全台首創市場之歌等藝術介入方式，打造亮點，鼓勵年輕人回鄉進駐。

最近走進中市場第一商場，視覺煥然一新，「素珠修改衣服」的小店面有了現代視覺感的門面裝潢，但卻又隱隱散發出老屏東人的生活記憶，而隔壁的莎軒髮型鐵捲門畫上60年代的髮廊，傳達屏東人的生活風貌。

屏東縣政府城鄉發展處長張桂鳳指出，中央市場內部擁有4個商場，空間型態與商場經營各具特色，現實面來看，中央市場未能與時俱進，導致4個商場特色逐漸消退，為讓屏東市民及商圈夥伴，延續屏東市民生活記憶庫的生活經驗，中央市場願景規劃於民國104年底開始推動。

張桂鳳表示，首先執行中央市場「藝術介入空間行動計畫」，透過與中央市場商家的深度探訪，全台首創的「市場之歌」、「市場大富翁」及一套三冊的「中央市場專刊」和特色亮點活動，將在地的人文風貌以「百商職人‧願景人物」作為主題傳達，目前，計畫都已完成。

屏東縣政府與屏東科技大學、大仁科技大學、美和科技大學、樹德科技大學等學校合作，以懷舊方式完成第一商場採光景觀、中央市場故事裝置、店面彩繪、微整形、藝術裝置及燈光藝術，希望能再造中央市場繁華，鼓勵創業青年回鄉進駐。（編輯：梁君棣）1070323

屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪等藝術介入方式，希望再造中央市場風華，延續屏東市民的生活記憶。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月23日屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪等藝術介入方式，希望再造中央市場風華，延續屏東市民的生活記憶。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月23日
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