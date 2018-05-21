苗栗縣社福關懷據點 邁向111處目標

苗栗縣政府社會處為展現社區關懷據點成果並宣導推動各項社會福利措施，26日將舉辦社會福利暨關懷據點嘉年華，21日在活動記者會中並宣示今年社區關懷據點設置目標要達到111處。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年5月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣因應高齡社會，推動設置社區關懷據點，今年目標要達到111處，26日在大湖鄉舉辦嘉年華活動，展現社區、社福團體活力，鼓勵長者走出戶外參與互動，落實在地健康老化。



苗栗縣65歲以上老年人口約占全縣15%，為讓長輩在熟悉環境中快樂、健康生活，縣長徐耀昌將設立社區照顧關懷據點列入「12項幸福領航計畫」之一積極推動，目前已設置105處，尚有6處據點包括通霄鎮真武宮、後龍鎮水尾社區、三義鄉雙潭社區、造橋鄉造橋社區、通霄鎮通灣社區、頭份市山下社區試辦中，近期將陸續揭牌運作，達成今年預計111處據點目標。



縣府社會處為展現社區關懷據點成果，同時宣導推動各項社會福利措施，26日下午4時至晚間9時將在大湖鄉義民廟廣場舉辦社會福利暨關懷據點嘉年華，安排社區、社福團體表演、歌手演唱、免費美食品嚐及摸彩等熱鬧活動。



苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗縣已進入高齡社會，社區關懷據點用意在於提供長者社區式照顧與關懷，實現在地老化的理想，只要有心，提供實質關懷訪視、電話問安、共餐及健康促進等服務，相信能讓長輩活得更快樂、有尊嚴，也有助於延緩老化。



苗栗縣向揚推展關懷協會理事長楊秀織以「母雞帶小雞」方式，帶領志工團隊一手輔導成立8處關懷據點，她說，這些據點運作後，看到老人家「變得快樂、健康、更活躍」，不會只在家中「給電視看」過日子，看到地方老人多些活力「真的很棒；自己也成就感十足」。（編輯：李錫璋）1070521