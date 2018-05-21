佛陀與諸弟子舍利展 南華大學揭幕

中華國際嘎檔巴佛教協會主辦「第81屆佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」21日在南華大學開幕，盼讓民眾更加認識「佛文化」。圖為佛陀十大弟子之一、目犍連尊者舍利。（南華大學提供）中央社記者江俊亮傳真 107年5月21日

（中央社記者江俊亮嘉義縣21日電）南華大學為了讓全校師生認識「佛文化」，今天邀請中華國際嘎檔巴佛教協會到校展出佛教聖物佛陀與諸大弟子的舍利子。



由中華國際嘎檔巴佛教協會主辦的「第81屆佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」，今天在南華大學中道樓舉辦開幕剪綵儀式，並進行佛舍利安座、獻供哈達、獻花等儀式。



南華大學校長林聰明致詞表示，這次展覽是一個很殊勝的因緣，能展出來自全世界數十個國家佛教聖物是相當難得的機會，希望透過這次展覽讓全校師生及社區民眾也能感受到佛陀舍利的特殊能量，校方將連結宗教所、生死所及自然療癒等系所結合教學。



中國佛教會副理事長釋明光長老指出，佛陀與諸大弟子舍利是2500年歷史的珍貴古物，不單是佛教的聖物，也是人類歷史的一級文化古物，更是佛教修行者慈悲與智慧的表徵。



釋明光長老表示，「大般若涅槃經」記載：「若見如來舍利，即是見佛」，透過佛舍利展能廣結善緣，鼓勵眾生修行。他說，舍利子沒有生命，卻有繁衍功能，有佛緣的人供養的舍利子會不斷增生，反之便化為烏有。



中華國際嘎檔巴佛教協會理事長慧吉祥大活佛表示，佛陀與諸大弟子和尊者的舍利子，形狀、顏色、紋路各異，尤以佛陀舍利擁有純凈、強大的正面能量，能夠淨化一切負能量，使人充滿喜悅和寧靜。



由於南華大學的外籍學生中，不乏來自印度及尼泊爾等佛教國度，因此吸引來自印度、尼泊爾等國家的國際學生到場瞻禮舍利子。



林聰明表示，這項展覽將展至6月21日，歡迎民眾到校瞻禮，祈求平安和順、福慧增長。（編輯：張銘坤）1070521



