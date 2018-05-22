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花蓮奇美部落野生海金沙 研製防曬乳創商機

發稿時間：2018/05/22 10:29

最新更新：2018/05/22 11:34

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花蓮慈濟科技大學「農情覓藝加值東台灣」計畫，團隊師生發現海金沙草具有清熱、解毒、消腫效果，經過實驗室萃取提煉後，能開發出防曬乳和保濕面膜產品。計畫主持人劉威忠說，希望結合當地泛舟產業，將開發產品成為當地伴手禮，開創部落商機。（慈濟科技大學提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月22日花蓮慈濟科技大學「農情覓藝加值東台灣」計畫，團隊師生發現海金沙草具有清熱、解毒、消腫效果，經過實驗室萃取提煉後，能開發出防曬乳和保濕面膜產品。計畫主持人劉威忠說，希望結合當地泛舟產業，將開發產品成為當地伴手禮，開創部落商機。（慈濟科技大學提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮瑞穗奇美部落隨處可見的野生海金沙，族人通常用來編織花環；慈濟科技大學研究團隊發現海金沙具有清熱、解毒、消腫的效果，經萃取提煉後能開發出防曬乳和保濕面膜。

花蓮慈濟科技大學「農情覓藝加值東台灣」計畫，團隊師生發現海金沙草具有清熱、解毒、消腫效果，經過實驗室萃取提煉後，能開發出防曬乳和保濕面膜產品。計畫主持人劉威忠說，希望結合當地泛舟產業，將開發產品成為當地伴手禮，開創部落商機。

劉威忠指出，學名「海金沙」的爬藤蕨類植物，別名鬍鬚藥、苦藤、鳳尾草，阿美族語稱Kiwit。由於質地強韌，常被原住民當成繩子用來捆綁木材或編織花環，也因生命力極強，成為奇美部落的命名象徵。

海金沙的莖長在土中，所以整串蔓藤只能算是一片葉子，而葉軸可以無限生長，往往一生長就是縱橫交錯一大片。據說「海金沙」是全世界最長的葉子。

由於早期交通不便，導致奇美部落漢化較晚，至今奇美部落仍完整保留傳統生活智慧。近年奇美部落也推動半日遊，像是傳統家屋體驗、溪邊收蝦籠、烹煮石頭火鍋、製作傳統器皿等，讓更多人瞭解阿美族的傳統生活。

奇美部落族人蔣金英說，從來沒有想到，在部落隨處可見、經濟價值幾乎是零的海金沙，也能研發成防曬相關產品，真的是「大吃一驚」。未來遊客採購伴手禮除玉米棒、黑藜、野菜水餃等，還能有防曬乳和保濕面膜，還是「奇美限定」的。（編輯：管中維）1070522

學名「海金沙」的爬藤蕨類植物，別名鬍鬚藥、苦藤、鳳尾草，阿美族語稱Kiwit。族人通常用來編織花環；慈濟科技大學研究團隊發現海金沙具有清熱、解毒、消腫的效果，經萃取提煉後能開發出防曬乳和保濕面膜。（慈濟科技大學提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月22日學名「海金沙」的爬藤蕨類植物，別名鬍鬚藥、苦藤、鳳尾草，阿美族語稱Kiwit。族人通常用來編織花環；慈濟科技大學研究團隊發現海金沙具有清熱、解毒、消腫的效果，經萃取提煉後能開發出防曬乳和保濕面膜。（慈濟科技大學提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月22日
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