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網友發聲求救 澎縣長民代助鬼蝠魟順利野放

發稿時間：2018/05/22 10:43

最新更新：2018/05/22 10:43

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（中央社澎湖縣22日電）澎湖新隆興號漁船，昨晚在馬公市鎖港外海捕小管時，一隻展翼長達5公尺、約1000斤的罕見「鬼蝠魟」意外纏住漁網，經網友發聲求救，澎湖縣長和民代介入，鬼蝠魟保住一命，今天凌晨順利野放重返大海。

「新隆興號」陳姓船長昨晚意外捕獲鬼蝠魟，原本要當場放生，但因鬼蝠魟勾纏住漁網，船長只好將漁船連同鬼蝠魟一起慢速駛回港區，由於鬼蝠魟力氣大，船長約開了2個小時，才將被纏住的鬼蝠魟拖進港。

消息傳出，眾人趕到漁港圍觀一睹鬼蝠魟的真面目，當場有人出高價欲收購放生，網友也在網路發聲求救，希望鬼蝠魟不要被宰殺，今天凌晨縣長陳光復和縣議會副議長陳雙全也都表示願自掏腰包，買下鬼蝠魟，請船長放生。

陳姓船長則是分文未取，將船開出外海，讓鬼蝠魟重返大海。陳姓船長說，討海50年，第一次親賭鬼蝠魟真面目，這隻雙翼展開長達5公尺、初估重量約1000斤（600公斤）的鬼蝠魟，真的相當罕見，今天凌晨由3名志工下海切斷繩索，讓鬼蝠魟重獲自由。

澎湖農漁局長陳高樑表示，鬼蝠魟在國際已列瀕危保育的海洋生物，但國內尚未列入保育。

澎湖農漁局指出，鬼蝠魟，俗名雙吻前口蝠（魚賁）為飛魴仔、國際列為次級保育類重物，個性溫和，春秋季節偶而會跳出水面，分布於水深200公尺以內亞熱帶海域，魚的特徵為「魚體扁平、體盤寬、（禾古）狀鰭突出次眼前，能自動搖擺」，展翼最長可達9公尺，重達3000公斤，屬肉食性動物，在經濟利用價值上，屬於觀賞魚種。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070522

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