大學生手植梭羅木 打造台灣爺蟬棲地

台灣爺蟬是台灣70多種蟬類中體型最大的，過去因大量被捕捉製成標本，加上棲地遭破壞，造成族群數量銳減，已被列為珍貴稀有保育類昆蟲。（嘉義林管處提供）中央社記者江俊亮傳真 107年5月22日

（中央社記者江俊亮嘉義縣22日電）嘉義大學樵夫志工隊為了保育台灣爺蟬，日前在嘉義縣番路鄉草山村種植100株台灣梭羅木，希望打造台灣爺蟬良好棲地。



嘉義林區管理處今天發布新聞指出，台灣爺蟬是台灣70多種蟬類中體型最大的，過去因大量被捕捉製成標本，加上棲地遭破壞，造成族群數量銳減，已被列為珍貴稀有保育類昆蟲。



林管處表示，台灣爺蟬身體和前後翅都是黑色，有如蟬類中的黑美人，由於牠的胸部及翅背面的淡綠色花紋彷彿狐狸的臉，所以也被稱為「狐狸蟬」「青頭蟬」「台灣油蟬」或「寶島蟬」。



由於台灣爺蟬數量日漸稀少，嘉義縣番路鄉草山社區近年來投入台灣爺蟬保育工作，由居民自發性保育、巡守，使得草山社區成為台灣爺蟬數量最大、也是最穩定的社區。



林管處指出，台灣爺蟬喜好停棲在台灣梭羅木上，因此由林管處提供100株台灣梭羅木幼苗，由嘉義大學樵夫志工隊利用19、20日兩天假日上山種植，與當地居民共同打造台灣爺蟬的良好棲地。



此外，林管處邀請台灣千里步道協會教師文耀興講述如何打造一條兼具「人與自然環境」「人與傳統文化」及「找回內心世界最純的自己」的步道課程。



課程中，學生與社區居民實際走進大自然，自行規劃步道，並就地取材，以雙手搬運、砌疊當地的石頭，建構出一條人與大自然連結的道路。



林管處表示，這是林管處首度結合大學生、社區居民攜手種植台灣梭羅木與手作步道，希望重新連結人與土地的關係，藉此讓更多人親近山林，進而愛護山林。（編輯：管中維）1070522





為保育台灣爺蟬，嘉義大學樵夫志工隊日前在嘉義縣番路鄉草山村種植100株台灣梭羅木，盼打造台灣爺蟬良好棲地。（嘉義林管處提供）中央社記者江俊亮傳真 107年5月22日