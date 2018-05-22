劉政鴻考慮選縣長 徐耀昌：劉是忠貞黨員

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）親近前苗栗縣長劉政鴻的幕僚今天表示，劉政鴻「正思考中」回鍋參選縣長；而已受國民黨徵召爭取連任的縣長徐耀昌則說，劉政鴻是忠貞黨員，相信他會以黨的立場客觀考量。



外傳劉政鴻將回鍋參選下屆縣長，劉政鴻今天未出面，親近他的幕僚向記者說，目前劉政鴻態度仍在「思考中、有可能」，但他是會考量大局的人，尚未決定。



苗栗縣兩大地方派系，分別是以劉政鴻為主的劉派以及前縣長傅學鵬、徐耀昌為主的黃派。



這名親近劉政鴻人士指出，上週中國國民黨主席吳敦義約見劉政鴻，劉政鴻曾提及縣內包括後龍、大湖、泰安、苗栗市等鄉鎮首長選舉，國民黨都已有提名人選，卻仍聽聞親近徐耀昌人士動作頻頻，同時，地方上也有人對現狀不滿，積極勸進。



此外，昨天有Line訊息散播國民黨中央及劉政鴻後援會將於6月中旬進行電話民調，坊間也盛傳劉派人士「連競選總部都已選定」。幕僚指出，劉政鴻北上與吳敦義會談中確有提到民調一事，但實際狀況沒有說得很清楚；至於競選總部，「有聽說，但並未經過查證」。



已獲國民黨徵召爭取連任的現任苗栗縣長徐耀昌今天受訪指出，大家都清楚劉政鴻是忠貞的資深國民黨員，「就我認知上，他一切會以國民黨的立場來做最客觀的考量」。



徐耀昌說，吳敦義一直都對苗栗縣選情極度關注，期勉選情相對單純的苗栗，今年五合一選舉都能順利，成為22縣市標竿。



記者追問是否擔心劉政鴻出馬造成選情衝擊？徐耀昌表示，昨天才知道此事，覺得整個過程有點怪異，懷疑是有心人士刻意操弄的虛擬事情，他不便置喙，目前正值議會開議期間，仍著重於縣政推動；至於選情影響，「老實講沒有去評估」。



國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，劉政鴻是忠貞黨員，已答應吳敦義不出來選，對於傳聞直說「不可能」，萬一出來，豈不等於打臉主席，「一定會按照黨紀處份」。（編輯：梁君棣）1070522