佛心里長 排解車禍變水蜜桃銷售高手

高雄市偏鄉那瑪夏水蜜桃已經上市，每年都透過前鎮區鎮東里里長蔡川士（左）協助銷售，增進部落果農的收益。中央社記者王淑芬攝 107年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）10年前因為排解車禍肇賠而與那瑪夏部落結緣，有「佛心」里長之稱的蔡川士今天化身那瑪夏水蜜桃代言人為部落果農叫賣，希望盛產的水蜜桃可以增進族人的收益。



前鎮區鎮東里長辦公室門口一早架起了遮陽棚，數百盒上架的水蜜桃馬上被搶購，還有民眾打包數十盒要分送親友，他們都是衝著「佛心」里長蔡川士的熱心宣傳與愛心而來。



那瑪夏水蜜桃產銷班果農曾麗蘭說，蔡川士近10年來幫忙部落族人販賣水果，鎮川里辦公室成了那瑪夏水蜜桃直銷據點，不少產銷班將水蜜桃送到里辦公室託里長販售，不僅收益好，族人也會提撥部份經費當部落學校發展基金做公益。



與那瑪夏結緣，蔡川士說，來自於一名大學生里民於機車待轉區被生病下山開車失控的部落族人撞死，他居間協調肇賠，了解那瑪夏部落生活的辛苦，於是莫拉克颱風那年起，開始為部落銷售水蜜桃。



蔡川士不僅提供里辦公室卸貨、囤貨，還製作宣傳布條、熱心叫賣，蔡川士說，「疼惜部落族人的辛苦」，盼民眾用行動鼓勵部落農業。



曾麗蘭表示，那瑪夏水蜜桃是最早上市的水蜜桃，屬於香水品種，多汁、高甜度，產期只到6月中旬。（編輯：梁君棣）1070522