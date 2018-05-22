美顏金手獎學生訪日 櫻花妹偏淡妝重儀態

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）全國高中職技藝競賽美顏組「金手獎」得主林苡涓，今天發表赴日研習與參訪成果，她說日本女人妝容偏淡、重視儀態，就算是老奶奶也會畫上淡妝，看起來較有朝氣。



國立嘉義高級家事職業學校今天舉行「金手獎」得主赴日研習與參訪成果發表會，由獲得106學年度技藝競賽美顏職種「金手獎」學生林苡涓，發表赴日研習成果。



嘉義家職校長楊世圳表示，教育部為提升技職教育，培育具備國際觀的專業人才，補助全國高級中等學校技藝競賽「金手獎」得主，自5月9日起至20日止赴日本研習。



楊世圳指出，這些學生除了參訪日本旅館業、餐飲業、美容美髮業、商業銷售業及製衣業之外，並前往日本千葉商科大學、靜岡產業大學進行交流，同時體驗日本文化。



獲美顏「金手獎」的嘉義家職時尚造型科學生林苡涓表示，這次到日本研習，發現日本女人的妝容普遍偏淡，不會有過多的濃妝豔抹，只有年輕服務生會上較鮮豔的口紅展現活力。



林苡涓指出，日本人注重儀態，就算是老奶奶也會畫上淡妝，讓自己看起來較有朝氣；她對於日本人的禮貌文化印象深刻，不論參訪企業或學校，日本人總是90度鞠躬問候，道別時也是不斷揮手。



楊世圳表示，送得獎學生赴海外研習是教育部全球移動力計畫的一部分，透過研習可創造學生們難得的學習經驗，希望讓學生們更有機會、勇敢走向全世界。（編輯：施燕飛）1070522