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搶購大樹玉荷包 蘇嘉全尬陳菊

發稿時間：2018/05/22 13:09

最新更新：2018/05/22 13:40

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民進黨籍立法委員邱議瑩（前左3）22日在立法院舉辦「107年高雄鳳荔季 想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，邀請總統府秘書長陳菊（前左4）與同黨立法委員等，一同為農友促銷在地優質水果。中央社記者裴禛攝 107年5月22日民進黨籍立法委員邱議瑩（前左3）22日在立法院舉辦「107年高雄鳳荔季 想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，邀請總統府秘書長陳菊（前左4）與同黨立法委員等，一同為農友促銷在地優質水果。中央社記者裴禛攝 107年5月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）高雄市政府今天舉行鳳梨、荔枝展售會，總統府秘書長陳菊說，總統蔡英文交代她要買300盒荔枝回去送給總統府志工；立法院長蘇嘉全聽到後說，輸人不輸陣，也買300盒送員工。

民進黨立委邱議瑩與高雄市大樹區公所上午在立法院舉行「高雄鳳荔季行銷記者會」，陳菊、立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌，高雄市代理市長許立明及民進黨立委陳其邁、管碧玲、劉世芳、許智傑、邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、趙天麟等高雄立委全數出席。

陳菊致詞時說，她特別向總統蔡英文報告，高雄市政府今天到立法院行銷鳳梨、荔枝，蔡總統對她說，總統府有很多志工，請她買300盒玉荷包送給志工，蔡總統雖然不能到現場，但支持、疼惜農民的心和大家一樣。

陳菊表示，今年風調雨順，鳳梨、荔枝產量非常豐富，希望透過今天的活動，讓農民辛苦能得到應有的收穫，不要讓農民因為豐收導致價格下跌，請大家多愛護農民，多選購荔枝、鳳梨。

蘇嘉全致詞時說，剛聽到陳菊買了300盒荔枝時，他嚇一跳，「輸人不輸陣，我也買300盒」，送給立法委員、記者還有立法院員工，台下也響起一陣掌聲。他曾擔任農委會主委，知道第一座鳳梨加工廠就在高雄市大樹區，最好吃的鳳梨就是大樹區鄰近鄉鎮生產的。

許立明說，大樹是金鑽鳳梨、玉荷包荔枝的故鄉，市府從種植源頭監控農藥殘留，活動現場展售的農產品都有標章認證，讓民眾買得安心、吃得放心，歡迎大家到大樹品嚐最新鮮美味的金鑽鳳梨及玉荷包荔枝。（編輯：溫貴香）1070522

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