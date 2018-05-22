金門迎城隍26日登場 宣導回收換好康

金門年度盛大民俗慶典迎城隍26日熱鬧登場，金門縣環保局22日表示，當天將舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，並在沿路規劃17個回收點，以色彩鮮明的2款垃圾桶供民眾或遊客投擲。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年5月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門年度盛大民俗慶典迎城隍26日熱鬧登場，金門縣環保局今天表示，當天將舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，民眾可憑回收物兌換好禮，讓迎城隍更圓滿。



環保局發布新聞指出，金門迎城隍近年以文化創意方式重新包裝，不單是金門全島性的宗教活動，更是台灣宗教結合新時代文化創意轉型的重要里程碑，吸引許多觀光客。



環保局長蔡其雍表示，期盼藉由迎城隍將宗教、文化、觀光與環保結合，城隍繞境當天下午1時30分在中國國民黨金門縣黨部前方舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，歡迎民眾參與。



環保局指出，當天除了設攤宣導環境衛生、垃圾不落地、資源分類回收外，同時進行「資源回收物資換好禮」活動，民眾可將家中使用完的資源物資帶到現場，就可兌換宣導品，包括天然藻皂一塊、保鮮膜一支或菜瓜布數量有限，換完為止。



可以兌換宣導品的資源物資數量是：廢乾電池（含鈕釦型含汞電池）1公斤，廢光碟片1公斤（約60片）、手機1支、廢鍵盤1個、行動電話座充或旅充4個、藥品容器20個、乾淨的紙容器及鋁箔包20個、鐵鋁罐20個、寶特瓶20個、廢可攜式電腦或筆記型電腦或平板電腦一台。



環保局表示，結合繞境巡安路線，規劃10處17個回收定點設施；回收設施以活潑鮮明的色彩與設計，提升辨識度，並分為一般垃圾及資源回收2類，供民眾或遊客投擲。



環保局提醒民眾和遊客確實進行垃圾分類及垃圾不落地，此外，環保局更輔導「奉茶單位」進行紙杯及塑膠杯等一次性容器減量使用，宣導多多自備環保杯，從源頭做起，達到垃圾減量，提升資源回收，讓金門城隍活動圓滿，也讓環境更美好。（編輯：黃于）1070522