/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬

川普：相信金正恩認真非核化 但川金會可能延期

>rss

金門迎城隍26日登場 宣導回收換好康

發稿時間：2018/05/22 16:19

最新更新：2018/05/22 17:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金門年度盛大民俗慶典迎城隍26日熱鬧登場，金門縣環保局22日表示，當天將舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，並在沿路規劃17個回收點，以色彩鮮明的2款垃圾桶供民眾或遊客投擲。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年5月22日金門年度盛大民俗慶典迎城隍26日熱鬧登場，金門縣環保局22日表示，當天將舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，並在沿路規劃17個回收點，以色彩鮮明的2款垃圾桶供民眾或遊客投擲。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年5月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門年度盛大民俗慶典迎城隍26日熱鬧登場，金門縣環保局今天表示，當天將舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，民眾可憑回收物兌換好禮，讓迎城隍更圓滿。

環保局發布新聞指出，金門迎城隍近年以文化創意方式重新包裝，不單是金門全島性的宗教活動，更是台灣宗教結合新時代文化創意轉型的重要里程碑，吸引許多觀光客。

環保局長蔡其雍表示，期盼藉由迎城隍將宗教、文化、觀光與環保結合，城隍繞境當天下午1時30分在中國國民黨金門縣黨部前方舉辦「金門迎城隍 回收佑平安」資源循環宣導活動，歡迎民眾參與。

環保局指出，當天除了設攤宣導環境衛生、垃圾不落地、資源分類回收外，同時進行「資源回收物資換好禮」活動，民眾可將家中使用完的資源物資帶到現場，就可兌換宣導品，包括天然藻皂一塊、保鮮膜一支或菜瓜布數量有限，換完為止。

可以兌換宣導品的資源物資數量是：廢乾電池（含鈕釦型含汞電池）1公斤，廢光碟片1公斤（約60片）、手機1支、廢鍵盤1個、行動電話座充或旅充4個、藥品容器20個、乾淨的紙容器及鋁箔包20個、鐵鋁罐20個、寶特瓶20個、廢可攜式電腦或筆記型電腦或平板電腦一台。

環保局表示，結合繞境巡安路線，規劃10處17個回收定點設施；回收設施以活潑鮮明的色彩與設計，提升辨識度，並分為一般垃圾及資源回收2類，供民眾或遊客投擲。

環保局提醒民眾和遊客確實進行垃圾分類及垃圾不落地，此外，環保局更輔導「奉茶單位」進行紙杯及塑膠杯等一次性容器減量使用，宣導多多自備環保杯，從源頭做起，達到垃圾減量，提升資源回收，讓金門城隍活動圓滿，也讓環境更美好。（編輯：黃于）1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP