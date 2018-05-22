澎湖鬼蝠魟 陳雙全澄清絕無千萬索價傳言

（中央社澎湖縣22日電）澎湖新隆興號漁船陳姓船長昨晚意外捕獲巨大「鬼蝠魟」，雖然已野放，卻遭人批評「死要錢」。全程居間協調的澎湖縣議會副議長陳雙全今天澄清，絕無船長索價千萬的訛傳。



藝人王陽明22日凌晨在臉書發文表示「澎湖鎖港有一個船長抓到一隻鬼蝠魟，然後不放生！就把它綁起來，換它自由!!!快幫忙，不然它快要死了，太殘忍了吧！如果有心就放了它！我太失望了」；王的妻子蔡詩芸也在IG上發文求救，並表示「船長死要錢不肯放生！」



居中協調的陳雙全轉述整個事件經過。他說，陳姓船長在帶回這隻「鬼蝠魟」後，為了怕觸法，並立即向農漁局與岸巡等單位通報，如何處理，一切合乎程序，縱使有人出價千萬，也不能處理，因而卻被誤傳出千萬元出售，讓陳姓船長與家人頗為無辜和無奈。



陳雙全表示，昨晚接獲通報後前往協助，並與農漁局長陳高樑向陳姓船長說明後，由於「鬼蝠魟」並未上岸，就可直接野放，但要考慮在港內野放，港區太小才決定再駛往外海，陳姓船長和家人也都一致支持此一做法，今天凌晨在潛水志工的協助下野放。



陳姓船長意外捕獲這隻「鬼蝠魟」，忙了一整夜，都沒有收入，連陳雙全主動提供1萬元費用來補償或充當油料錢都被婉拒，一家人都同意放生，絕對沒有所謂索價千萬元代價，完全是流言謠傳。



陳姓船長討海一世人，但昨晚抓小管意外在馬公市鎖港外海捕獲這隻少見的「鬼蝠魟」，疑似以聚魚燈誘魚時，「鬼蝠魟」在覓食浮游生物時誤觸漁網纜繩纏住，而無法脫困，經過2個多小時，才連網與約600公斤重的「鬼蝠魟」一起駛返港區。



這隻超大罕見的「鬼蝠魟」，返回港區後，消息傳開，吸引大批好奇民眾前往圍觀，傳出有人高價收購放生，也引起了府會首長民代等人關切。陳姓船長無奈下，在志工協助下剪網脫困後予以野放，但「鬼蝠魟」野放大海後，生死未卜。



由於，「鬼蝠魟」在國內尚未列入保育，漁民在海上作業捕獲時，僅須在24小時內向漁政機關通報即可，陳姓船長昨晚捕獲後也依規定向縣府漁政與岸巡單位通報，但最後卻因各方要求野放的聲浪四起，甚至訛傳傳出索取高價，讓陳姓漁民頗感無奈。



「鬼蝠魟」在澎湖海域偶爾可見，不過一般體型50、60公斤已經很大，今天捕獲的600公斤確屬罕見，且由於肉質粗，並非食用魚種，大多是水族館收購觀賞用。（編輯：孫承武） 1070522





台灣朋友 求你們看一下 澎湖鎖港有一個船長抓到一隻鬼蝠魟 (更新: 新聞報導寫 船長不小心抓到鬼蝠魟 把鬼蝠魟拖回港口因為沒辦法揭開繩子 必須等其他船回港以後 再帶拖它出海放生) 剩下的你們都看了直播 我沒辦法確定誰到底說了什麼... 由 Sunny 王陽明發佈於 2018年5月21日