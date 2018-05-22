消防員英年早逝 最後一程同事淚眼相送

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高市消防局苓雅分隊隊員施百川，5月12日罹癌病逝，得年37歲，病逝前夕還心繫工作，令人不捨，施百川今天在高雄舉行告別式，同事、昔日同窗上百人淚眼送他最後一程。



今天公祭會場上，高市消防局苓雅分隊所屬的消防局第一大隊總動員，施百川的警專19期同學、生前在彰化服務的昔日同事共上百人到場送施百川最後一程，場面哀戚。



第一大隊第一中隊副中隊長黃俊綾說，施百川是他警專十九期同學，曾獲高市消防局績優消防人員，施百川在苓雅分隊負責婦宣業務，致力防火宣導，也是高級救護技術員、擔任救護教官。



施百川是家中獨子，也是家裡經濟支柱，抗癌兩年來，花光積蓄，還欠下新台幣50多萬元債務，留下遺孀及一雙就讀國小的兒女。



黃俊綾說，苓雅分隊同仁不忍施百川妻兒頓失依靠，連日來自發性捐款，義消也動員慷慨解囊。苓雅分隊員姚沅辰並將施百川生前影像剪輯成影片PO上影音網站YouTube，期盼大家伸出援手幫施家渡過難關。



黃俊綾也感謝社會大眾、慈善團體的愛心捐款，幫施家還清借貸，也讓孩子教育費沒有後顧之憂；苓雅分隊全隊將持續關懷並設法資助施百川妻小的生計。



施百川2年前被檢出罹患鼻咽癌第4期，治療過程仍心繫消防工作，病逝前一晚還在睡夢中喊著「火燒啊、火燒啊，趕快走」。12日不敵病魔，病逝台大醫院，大體日前運回高雄，特別繞苓雅分隊一圈，令隊員紅了眼眶。(編輯:孫承武)1070522