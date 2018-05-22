/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬

川普：相信金正恩認真非核化 但川金會可能延期

>rss

消防員英年早逝 最後一程同事淚眼相送

發稿時間：2018/05/22 16:52

最新更新：2018/05/22 16:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高市消防局苓雅分隊隊員施百川，5月12日罹癌病逝，得年37歲，病逝前夕還心繫工作，令人不捨，施百川今天在高雄舉行告別式，同事、昔日同窗上百人淚眼送他最後一程。

今天公祭會場上，高市消防局苓雅分隊所屬的消防局第一大隊總動員，施百川的警專19期同學、生前在彰化服務的昔日同事共上百人到場送施百川最後一程，場面哀戚。

第一大隊第一中隊副中隊長黃俊綾說，施百川是他警專十九期同學，曾獲高市消防局績優消防人員，施百川在苓雅分隊負責婦宣業務，致力防火宣導，也是高級救護技術員、擔任救護教官。

施百川是家中獨子，也是家裡經濟支柱，抗癌兩年來，花光積蓄，還欠下新台幣50多萬元債務，留下遺孀及一雙就讀國小的兒女。

黃俊綾說，苓雅分隊同仁不忍施百川妻兒頓失依靠，連日來自發性捐款，義消也動員慷慨解囊。苓雅分隊員姚沅辰並將施百川生前影像剪輯成影片PO上影音網站YouTube，期盼大家伸出援手幫施家渡過難關。

黃俊綾也感謝社會大眾、慈善團體的愛心捐款，幫施家還清借貸，也讓孩子教育費沒有後顧之憂；苓雅分隊全隊將持續關懷並設法資助施百川妻小的生計。

施百川2年前被檢出罹患鼻咽癌第4期，治療過程仍心繫消防工作，病逝前一晚還在睡夢中喊著「火燒啊、火燒啊，趕快走」。12日不敵病魔，病逝台大醫院，大體日前運回高雄，特別繞苓雅分隊一圈，令隊員紅了眼眶。(編輯:孫承武)1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP