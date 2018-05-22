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學童小提琴快閃 偏鄉展古典樂成果

發稿時間：2018/05/22 16:54

最新更新：2018/05/22 18:08

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金門縣古寧國小學童22日以悠揚小提琴樂音快閃醫院、車站和安養院，展現學習成果，並豐富學童人文關懷素養。中央社記者黃慧敏攝　107年5月22日金門縣古寧國小學童22日以悠揚小提琴樂音快閃醫院、車站和安養院，展現學習成果，並豐富學童人文關懷素養。中央社記者黃慧敏攝　107年5月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣古寧國小學童今天在校長黃芸芸帶領下，以悠揚小提琴樂音快閃醫院、車站和安養院，為病患、遊客和長輩帶來驚喜。一方面豐富學童人文關懷素養，同時也在展現學習成果。

黃芸芸表示，兒時學習小提琴2年，難忘音樂帶來的喜樂和慰藉，讓人終生有幸福的感覺。她說，擔任古寧國小校長後，結合學校音樂老師推動小提琴教學，全校五、六年級23位學生全部都來學習拉小提琴，讓偏鄉學生也可以接觸古典音樂。

黃芸芸說，學生在母親節時練了幾首樂曲，包括的「母親您真偉大」、「月亮代表我的心」和「望春風」等大家耳熟能詳的樂曲，在學校參觀日演奏給家長聽，頗獲家長肯定，今天再透過快閃活動，進一步展現學習成果。

古寧國小師生今天先到金門醫院為病患和醫護人員演奏，接著赴松柏園，陪伴長輩和身心障者；隨後轉往金城車站，最後到大同之家，與長輩同樂。

師生以歡樂的「快樂頌」開啟每場快閃，隨後獻上「嘉禾舞曲」、「往事難忘」、「母親您真偉大」、「鄉愁」、「望春風」和「月亮代表我的心」。特別的是，不少阿公阿嬤聽到「望春風」，會跟著哼唱打拍子，氣氛溫馨。

多數的學生都是第一次接觸小提琴，少數部分同學曾學過鋼琴，第一次接觸樂器的同學黃堉瑄說，雖然覺得拉小提琴有些難度，但她和也是首次學琴的李浚永都覺得快閃挺好玩的，辛佳浩則說，以前學過鋼琴，小提琴對他並不難學。

黃芸芸表示，發展學校藝文特色，五、六年級每週各上2堂小提琴課，提升學生音樂鑑賞與展演台風，增長儀態與表演經驗；今天透過今天快閃活動，一方面集體合奏關懷老者病患，同時可豐富學童人文關懷素養。（編輯：黃于）1070522

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