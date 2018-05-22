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春浪26日回歸墾丁 拉高墾丁住房率約一半

發稿時間：2018/05/22 17:04

最新更新：2018/05/22 17:52

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屏東縣政府邀請睽違墾丁兩年的「墾丁春浪音樂節」在淡季回歸，26日將在墾丁大街開唱。到22日為止，墾丁大街飯店、民宿訂房率達8成，與往年同期比較，民宿住房率增加了一半。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝　107年5月22日屏東縣政府邀請睽違墾丁兩年的「墾丁春浪音樂節」在淡季回歸，26日將在墾丁大街開唱。到22日為止，墾丁大街飯店、民宿訂房率達8成，與往年同期比較，民宿住房率增加了一半。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝　107年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）墾丁觀光雪崩且負評不斷，屏東縣政府邀請睽違墾丁2年的「墾丁春浪音樂節」在淡季回歸，26日將在墾丁大街開唱，目前墾丁大街飯店、民宿訂房率達8成，比往年同期增加約一半。

由友善的狗文化活動公司主辦的「墾丁春浪音樂節」，出走墾丁2年後，縣府在振興墾丁觀光的政策下，邀請在淡季回歸墾丁，26日將在墾丁大街麥當勞後方的遊憩區開唱，這是「春浪」在墾丁舉辦10年，首度在蛋黃區墾丁大街舉辦，以往在貓鼻頭公園，後移往恆春五里亭機場。

友善的狗公司表示，26日受邀演唱的歌手包括吳青峰、吳建豪、頑童、葛仲珊、陳珊妮、鄭興、搖滾大嬸及熱狗等，場地可容納5000人，門票從新台幣1300元至1700元。

為回饋地方，友善的狗公司特別提供200張入場券，透過屏東縣政府免費邀請恆春半島地區弱勢團體一同參與這場音樂饗宴。

到今天為止，墾丁大街附近的飯店、民宿平均訂房率約7成，五星級的墾丁凱撒飯店26日訂房率9成5、墾丁福華飯店8成，離演唱會場最近的夏都麗緻酒店近9成，民宿部分約7至8成，遠一點的南灣民宿訂房率約6至7成，各飯店、民宿趁著「春浪」開辦提出各項優惠住宿。

福華飯店總經理張積光表示，「春浪」的客群年輕人居多，選擇民宿的會較多；也在墾丁開民宿的屏東民宿協會理事長林榮欽表示，「春浪」26日在墾丁開唱，與往年同期比較，民宿住房率增加了一半。

2005年踏著已舉辦10年「春天吶喊」在春假期間形成的音樂朝聖浪潮，音樂人沈光遠創辦「春浪音樂節」邀請每年當紅歌手、樂團演唱，與「春天吶喊」的地下樂團分庭抗禮，同時帶來另一批追星人潮，也形成墾丁音樂季的熱潮。

「春浪音樂節」起先在貓鼻頭公園舉辦，幾年後，在墾管處維護生態政策下，移往屏東縣政府規劃的恆春五里亭機場，卻在2016年因八仙塵爆問題，縣府認為逃生路線不足，要春浪另尋場地，再加上縣議會通過要求維護管理費，春浪在2016年出走墾丁，到台北開辦，當時，沈光遠曾說，墾丁仍是好地方，不排除重回墾丁。

墾丁觀光雪崩再加上負評不斷，縣府邀請「春浪」在5月墾丁觀光的淡季回歸墾丁，隔開春假的墾丁音樂季，不過，往年「春浪」在墾丁舉辦2天，今年只有1天。（編輯：劉政權）1070522

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