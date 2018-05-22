新北鼓勵當不塑之客 落實生活減塑不塑

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府環保局今天舉辦「新北不塑之客，無痕好生活」啟動記者會，號召大家加入「新北不塑之客」的行列，落實減塑、不塑生活。



環保局記者會現場邀請藝人邰智源擔任「新北不塑之客」代言人，並放映由邰智源化身「不塑萌超人」所錄製的「塑膠濫用-不塑大作戰」概念宣傳影片。



邰智源表示，他對環保議題是不遺餘力地支持，這次有幸能擔任新北不塑之客的代言人，也期許從自身做起，成為一名不塑之客的典範，為地球盡一份心力。



環保局長劉和然表示，「新北不塑之客」活動包括募集「不塑之客」，其次是繼永和樂華夜市後，推動樹林興仁花園夜市成為新北市第2個「不塑夜市」，所有攤位全面改用環保餐具或使用可分解產品，也歡迎大家自備環保餐具去「迺夜市」。



他說，再來就是於5月26日至7月26日的兩個月期間，只要自備環保餐具至友善店家消費1次就能集1點，在「新北不塑之客」打卡點拍照打卡上傳也可以獲得1點，集滿6點即可參加抽獎。



他表示，還將成立「不塑之客友善店家」聯盟，鼓勵店家提升環保友善度，內用不提供一次性餐具，也歡迎顧客自備環保餐具消費，盡量創造友善的用餐環境，從而建立「不塑之客友善店家」環保地圖。



劉和然強調，塑膠垃圾氾濫造成生態浩劫已是現在進行式，所以新北市持續推動源頭減量，公部門更要以身作則，打造不塑、友善的新北市，當新北不塑地圖被完整拼出後，相信大家都能擁有無痕好生活。（編輯：李錫璋）1070522