久別76年重逢 88歲灣生尋根淚擁同窗

來自日本福岡縣的今田伴子（前右3）與家人同行展開尋根之旅，首站到高雄市岡山戶政事務所取得出生註記資料，接著探訪故居舊址，巧遇昔日同窗王青珠（前左3），重逢敘舊76年前的生活記憶。（岡山戶政事務所提供）中央社記者王淑芬傳真 107年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）推開門扉的一剎那，已88歲的灣生今田伴子一眼認出久別76年的王青珠，一句「妳是我的同學」，讓兩個滿頭銀髮阿嬤相擁而泣，感謝老天爺有生之年讓她們還能相逢敘舊。



這些年灣生尋根的故事不少，5月15日，高雄市岡山戶政事務所來了3名從日本福岡縣要尋找戶政資料的婦人，經戶政事務所人員協助，為她們找到76年前設籍在岡山的今田貫行戶籍，順利取得今田伴子的出生註記資料。



3名婦人高興地頻頻道謝，其中已冠夫姓的女兒大塜洋子拿出父親今田貫行的照片，在戶政事務所裡就和父親的遺照說起話來，表達已圓遺願，盼父親不再有牽掛。



岡山戶政事務所主任林建智今天受訪時轉述，大塜洋子帶著90歲的母親及88歲的姑姑今田伴子從日本來台，一路摸索找到岡山戶政事務所，表達要尋根、找尋出生戶籍。



當人員協助她們如願以償，今田伴子拿出手繪的地圖，表明希望有機會可以重回昔日居住過的老家，也盼能看看同學或是父親念念不忘的岡山舊街，一圓父親的遺願。



林建智從她們口敘片段的記憶中拼湊出，今田家人可能居住在已拆除的岡山舊火站附近，為她們雇了計程車，一路陪同、按圖索驥找到可能住過卻已被夷為平地的家，導引她們走過岡山老街，尋找今田伴子口中同學家開的醫院。



林建智敘述當時的景況，一行人從平和路進入民生街正是太原醫院所在，當今田伴子探尋辨識老醫院的當下，推開門扉走出來的，就是她的同學王青珠。





從日本福岡縣跨海來台，到高雄市岡山尋根的今田伴子（右），不僅順利找到出生戶籍，還尋訪到當年同窗好友王青珠（右2），今田伴子高興地說：「感謝老天爺的安排、讓我們有生之年還能重逢敘舊。」（岡山戶政事務所提供）中央社記者王淑芬傳真 107年5月22日

兩人沒有事先約定、沒有遲疑，更無需自我介紹，王青珠和今田伴子很快認出彼此，兩人拍肩相擁而泣；掐指一算，這一別足足有76年。



今田伴子高興地直說，「感謝老天爺的安排、讓我們有生之年還能重逢敘舊」，同時感慨時光飛逝，兩人都白了頭。



林建智描述，她們倆同窗好友話當年，緊緊牽著彼此的手，更是難掩興奮之情，歡天喜地聊著；伴子回憶在岡山生活12年的點點滴滴，還有印象中的市場、美食，尤其每天傍晚麵包烤爐四溢的香氣，至今魂牽夢縈。



林建智說，今田伴子等人重返岡山老街區已不復昔日光景，但仍高興這趟彷彿搭著時光機的尋根之旅，帶給她們的驚喜和感動。（編輯：陳政偉/孫承武）1070522



