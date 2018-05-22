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想念彼此一塊吃麵 鄭愁予兄弟的牛肉麵情

發稿時間：2018/05/22 19:49

最新更新：2018/05/22 21:12

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知名詩人鄭愁予的弟弟鄭文正（右）為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館。鄭愁予（左）22日到花蓮弟弟開的麵館舉辦簽書會，同時吃一碗胞弟煮的牛肉麵。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日知名詩人鄭愁予的弟弟鄭文正（右）為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館。鄭愁予（左）22日到花蓮弟弟開的麵館舉辦簽書會，同時吃一碗胞弟煮的牛肉麵。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）知名詩人鄭愁予今天來到花蓮在胞弟開的麵館舉辦簽書會，同時品嘗胞弟煮的牛肉麵；有粉絲帶著早年出版的詩集要簽名，有人帶著以詩為名的菜單到場，分享因詩而促成的良緣。

鄭愁予說，弟弟開麵館，他精神上有依託，也讓家族透過飯桌上牛肉麵來凝聚感情，「想念彼此時，一塊兒吃個麵吧」。

鄭愁予的弟弟鄭文正，建中化學教師退休，為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館，每碗麵就像是煮給自己的兒子吃，把顧客當做自己的孩子。

鄭愁予說，弟弟是學化學的，是以很科學化的方式去調味。小時候家住新竹，奶奶做牛肉麵手藝弟弟傳承下來。後來長大離開家了，但他們兄弟都記得這個味道。

帶著以鄭愁予的詩為名而設計的菜單到場的盧怡安說，高中時讀到鄭愁予的詩就愛上他的詩。這一次在網路知道這個訊息很興奮，趕快來報名參加簽書會；當年也是因為鄭愁予的詩才和丈夫譜成姻緣。

鄭愁予說，今天不寫詩，否則感覺太商業化。對於創作新詩，他認為「感性」最重要。他鼓勵年輕人若想要寫好新詩，就要多讀史書、多讀地理、多聽音樂、多看些展覽，多一些生活體驗，才能使詩作豐富感性。（編輯：劉政權）1070522

帶著以鄭愁予的詩為名而設計的菜單到場的盧怡安（圖）表示，高中時讀到鄭愁予的詩就愛上他的詩。這一次在網路知道花蓮簽書會的訊息很興奮，就趕快報名參加；當年也是因為鄭愁予的詩才和丈夫譜成姻緣。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日帶著以鄭愁予的詩為名而設計的菜單到場的盧怡安（圖）表示，高中時讀到鄭愁予的詩就愛上他的詩。這一次在網路知道花蓮簽書會的訊息很興奮，就趕快報名參加；當年也是因為鄭愁予的詩才和丈夫譜成姻緣。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日
知名詩人鄭愁予（前）22日到花蓮並在胞弟開的麵館舉辦簽書會，有粉絲帶著早年出版的詩集請求簽名。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日知名詩人鄭愁予（前）22日到花蓮並在胞弟開的麵館舉辦簽書會，有粉絲帶著早年出版的詩集請求簽名。中央社記者李先鳳攝　107年5月22日
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