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鬼蝠魟非保育物種 澎湖縣府加強管制通報

發稿時間：2018/05/22 21:33

最新更新：2018/05/22 21:42

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zoom in 漁業署表示，依中央研究院台灣魚類資料庫調查結果顯示，目前全世界共有兩種鬼蝠魟，也就是雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝。（圖取自漁業署網頁www.fa.gov.tw）漁業署表示，依中央研究院台灣魚類資料庫調查結果顯示，目前全世界共有兩種鬼蝠魟，也就是雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝。（圖取自漁業署網頁www.fa.gov.tw）

（中央社澎湖縣22日電）澎湖新隆興號漁船捕獲鬼蝠魟，雖然已野放仍引發各界的關注。澎湖縣政府今天發布聲明指出，鬼蝠魟目前並非保育物種，仍可利用，但會加強做好管制通報機制。

澎湖縣農漁局呼籲，漁民朋友捕獲鬼蝠魟時，務必完成通報，以免受罰。如果經查獲未確實通報，將依漁業法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請漁民朋友們確實通報，以免受罰。

澎湖新隆興號漁船昨晚意外捕獲鬼蝠魟，漁政單位接獲岸巡單位通報後，並分別通報水試所、漁業署、海洋大學、台灣漁業永續協會等相關單位，鬼輻魟也在今天凌晨2時多在外海野放

澎湖縣政府指出，農委會漁業署為強化鬼蝠魟科學資料蒐集，保育沿、近海遇鬼蝠魟漁業資源，從105年7月1日起實施「鬼蝠魟漁獲管制措施」。

目前漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，並留置整尾魚體24小時，供指定學術單位進行科學採樣，才可拍賣及利用魚體，以利相關科學研究及資源評估的執行。如果是活體，建議可與水族館合作做環境教育展示。

漁業署表示，依中央研究院台灣魚類資料庫調查結果顯示，目前全世界共有兩種鬼蝠魟，也就是雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝。藉由通報制度，掌握漁船捕獲鬼蝠魟的漁獲量及漁船作業資訊，以利學者取得更多研究及資源評估資訊，作為後續研擬漁業管理政策參考資料。（編輯：陳政偉/孫承武）1070522

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