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阿勃勒盛開花雨繽紛 音樂會聆聽黃金花語

發稿時間：2018/05/23 10:47

最新更新：2018/05/23 11:53

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台中市南區、東區公所在26日晚間5時30分起至9時，在東區興大路與七中路口的東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，台中市議員邱素貞邀請市民傾聽大自然傳達的花語訊息。中央社記者趙麗妍攝 107年5月23日台中市南區、東區公所在26日晚間5時30分起至9時，在東區興大路與七中路口的東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，台中市議員邱素貞邀請市民傾聽大自然傳達的花語訊息。中央社記者趙麗妍攝 107年5月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）國立中興大學前綠園道阿勃勒盛開，黃澄花朵恰似串串金色小鈴噹，南區、中區公所在26日聯合舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，邀請市民傾聽大自然傳達的花語訊息。

台中市興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是台中少數幾處種植阿勃勒的路段，每年到了5、6月間的花期，阿勃勒樹梢上開滿密密麻麻的金黃色花朵。

黃色花瓣隨風搖曳、緩緩飄落，宛如下著黃金雨，也將地面染成一片金黃，既浪漫又美麗，成為台中新興賞花景點，吸引許多遊客來此拍照打卡。

台中市南區、東區公所在26日晚間5時30分起至9時，在東區興大路與七中路口的東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，此場音樂會由台中市議員邱素貞催生。

邱素貞表示，希望藉由舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，打造季節專屬的「東南草悟道」文化，除讓在地民眾，深度體驗在地人文之美，也讓外來民眾認識東南區的多元風貌，提前為花博暖身，吸引全國各地更多民眾前來台中賞花。（編輯：梁君棣）1070523

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