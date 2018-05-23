秀姑巒溪畔西瓜盛產 警方護瓜防宵小

花蓮大西瓜進入盛產期，花蓮縣警局玉里分局執行「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執勤與巡守，以遏止盜瓜，維護農民資產。（玉里警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮大西瓜進入盛產期，花蓮縣警局玉里分局執行「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執勤與巡守，獲得瓜農好評與感謝。



玉里鎮種植的西瓜質優香甜、遠近馳名，今年第一期栽種地區以秀姑巒溪沿岸為主，瓜農多為年長者，每顆西瓜都是瓜農們辛苦栽種，得來不易。第一期因氣候適宜，未受風雨災害影響，結實纍纍，秀姑巒溪畔種植面積約160公頃，一片豐收景象。



玉里分局長潘仕能表示，能體會農民辛苦栽種、保護西瓜的心情，往年只要到採收期，農民為了守護西瓜，防止盜取，常徹夜在瓜田內搭帳篷或在車上睡覺，令人十分不捨。



因此玉里分局本月起，針對西瓜易遭竊的時段，統合各項警力，以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式投入警力，針對秀姑巒溪畔瓜田區加強巡守，於聯外道路及縣道193線、省道台9線主要幹線採重點守望，機動盤檢過往可疑人車，以遏止盜瓜，維護農民寶貴資產。



潘仕能呼籲民眾，如發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，請儘速通知當地派出所或撥打110報案，警民聯手一起守護西瓜，保障瓜農辛苦的結晶。（編輯：施燕飛）1070523





花蓮玉里鎮種植的西瓜質優香甜、遠近馳名，今年第一期栽種地區以秀姑巒溪沿岸為主，因氣候適宜，未受風雨災害影響，結實纍纍，秀姑巒溪畔種植面積約160公頃，一片豐收景象。中央社記者李先鳳攝 107年5月23日