台南在野整合 高思博：委由市黨部進行

（中央社記者張榮祥台南23日電）前立委高思博在國民黨台南市長初選勝出，面對在野有多人表態參選，他今天表示，目前狀況不是很明朗，如果要溝通整合，他委由市黨部進行。



國民黨中常會預定今天下午通過提名高思博參選台南市長，高思博今天上午在台南市中西區全美戲院召開記者會，暢談他的參選理念和政策。



目前檯面上的台南市長參選人，除民進黨提名的立委黃偉哲外，已表態的還有伍彩集團董事長林義豐、前台南市警察局長陳子敬，前台聯立委許忠信預定5月底表態。



高思博在記者會前接受中央社記者訪問時說，在野這幾位挑戰者，情況不是很明朗，但都覺得民進黨不應該在台南繼續執政。



他說，挑戰者們的想法有一些共同，也有些不一樣，票源有些重疊，重疊多少很難講，要發展一陣子才能論斷，如何團結整合及溝通，他委由市黨部進行。他現階段的重點，就是全力拉抬自己的知名度和市民的肯定。



高思博在記者會中則批評民進黨和行政院長賴清德過去在台南市的執政，他表示，台南市8年成就一位超級大市長，使台南市成為新威權的核心，台南模式正被努力地推廣到全國，讓全國人民受不了。



高思博喊出「翻轉」的口號，他要恢復「重傳統，講是非，顧家庭」的台南光榮傳統價值，讓台南重新成為好成家的地方，挽救台灣和故鄉。（編輯：唐聲揚）1070523