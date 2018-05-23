古坑咖啡亞洲第一 李進勇贈匾表揚

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）古坑生產的咖啡豆獲得美國咖啡品質協會（CQI）精品咖啡87.58高分認證，世界排名第十六、亞洲第一名，縣長李進勇今天贈匾「啡越亞洲」，分享雲林之光的驕傲。



雲林縣長李進勇、縣府農業處長張鴻猷、古坑鄉長黃意玲、古坑鄉農會總幹事袁誌謙，上午在縣長室贈匾嵩岳咖啡莊園負責人郭章盛，慶賀獲得世界級認證。



李進勇指出，雲林古坑是台灣咖啡重要原鄉，推動古坑咖啡與國際接軌，業者將優質古坑咖啡送往國際知名的美國咖啡品質協會（CQI）認證，嵩岳咖啡莊園「瑰夏（藝伎）」咖啡豆，獲得精品咖啡87.58高分，世界排名第十六、亞洲排名第一，成為雲林之光。



張鴻猷說，藉由與國際接軌的評鑑，讓台灣咖啡身價愈來愈高，雲林縣政府去年主辦台灣國產精品咖啡豆評鑑，古坑咖啡拿下各組冠軍，這次經由CQI國際認證，讓古坑咖啡邁向國際行銷更上一層樓。



黃意玲及袁誌謙並指出，古坑鄉公所與農會致力輔導咖啡農友申請農產品身分證（QRcode），也推動古坑咖啡產地證明標章，提升消費者對古坑咖啡的信賴度。



黃意玲表示，台灣咖啡獨有的香氣與微酸，經過烘焙催出特有甘醇與溫順口感，這次送往美國認證的古坑咖啡，除了嵩岳咖啡莊園，還有農友李契螢、陳良敬的咖啡豆都獲得80分以上認證，同值慶賀與分享。（編輯：施燕飛）1070523