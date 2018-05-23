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AIT原址里長盼建幼托 柯文哲承諾納規劃

發稿時間：2018/05/23 11:58

最新更新：2018/05/23 11:58

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（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市大安區里長今天提出，希望美國在台協會（AIT）搬遷後，在原址增設幼托、長照、區民活動中心等設施。對此，台北市長柯文哲指示，將里長意見納入都市計畫整體規劃中。

AIT現址基地面積2萬6764平方公尺，土地權85%為台北市有、11.5%為國有、3.5%為瑠公農田水利會所有。AIT搬遷後，根據北市都市計畫委員會去年的規劃，將興建台北市立音樂與圖書中心，提供專業級音樂廳及嶄新智慧型、數位化的市立圖書館總館。

柯文哲上午與大安區里長舉行市政座談會。龍圖里里長蕭萬居表示，里辦公室一直在配合市政推動，但要辦活動時，還要跟其他里商借區民活動中心，覺得很不公平，還有像是長照、幼兒園等公共設施，沒有空間就沒有辦法推動。

蕭萬居說：「AIT是屬於我們最後一塊土地，如果再把它拿走，沒有給龍圖里，我覺得真的很對不起我們里民。」

對此，都市發展局表示，正進行大安區都市計畫通盤檢討的相關前置作業，預計7、8月間會辦理公開展覽，期間會舉辦兩場說明會。

都發局指出，針對里長的訴求，市府的立場是對周邊公有資源進行盤點，再與教育局、社會局等主管機關，就未來地區性的公共服務需求，展開討論及整合。

柯文哲則說，社會福利是整體社區規劃，未來相關公共設施不一定要設在AIT原址，他也沒有辦法向里長保證，每一個里都會設立區民活動中心，「但可以一個次分區、一個次分區去規劃」。

柯文哲要求都發局，都市計畫通盤檢討時，將里長意見納入都市計畫中，並在公開展覽前，先與里長溝通說明。柯文哲說：「我也覺得那一塊，要做就一次解決，不要這次做了那個沒有做，下次要做就50年後了。」（編輯：梁君棣）1070523

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